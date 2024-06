【「地球はコズミのものなので!」2巻】6月3日 発売価格:792円

芳文社は、マンガ「地球はコズミのものなので!」の2巻を6月3日に発売する。価格は792円。

本作はヨナガ氏が「COMIC FUZ」で連載している作品。新米宇宙プリンセスのコズミが侵略オススメランキング第1位の惑星・地球に訪れ、“平和的侵略”を目指していくコズミック日常コメディとなっている。

2巻には第11話から第21話までが掲載されており、コズミたちがプールや怪談、夏祭りやカラオケデート(?)など、侵略そっちのけで地球の学校を満喫する。また作者による描き下ろしページも盛りだくさんで収録されている。

【「地球はコズミのものなので!」2巻あらすじ】

宇宙人、地球の学校を満喫中!!職業体験したり、プール掃除したり、テスト勉強をサボってカラオケしたり……。侵略そっちのけで結局遊んでばかりのコズミたち。そんな様子を見かねたコズミの両親は、素行調査のために妹のプラネを送り込んできて……?コズミック日常コメディー、第2巻!

