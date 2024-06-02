伝説のイベント＜PARTY ZOO＞と＜M.A.D＞の融合となる＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞が、8月24日(土)にZepp Hanedaで開催される。そのセッションバンド第一弾として“Sakura Session〜君がくれたもの〜”の出演が決定し、参加アーティストが発表となった。

◆＜SUMMER PARTY ZOO 2024＞ 画像

セッションバンド“Sakura Session〜君がくれたもの〜”のメンバーは、ヴォーカルにKen (L'Arc-en-Ciel)、ギターにaie (deadman)とミヤ(MUCC)、ベースにYUKKE (MUCC)、ドラムにSakura (gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)といった錚々たる5ピースだ。

DEZERTのドラマーSORAがオーガナイザーを務める同イベントだが、SakuraはDEZERTのレコーディングやライヴにドラムテックとして参加したこともあってSORAとの関係性が深く、SORAからSakuraへの熱いオファーによって実現したのが、“Sakura Session〜君がくれたもの〜”となる。そこに、deadmanのaie、MUCCからミヤとYUKKE、そしてL'Arc-en-CielのKenが加わり、この日だけのセッションが繰り広げられるかたちだ。当日、どんな楽曲が披露されるかは明かされていないが、“〜君がくれたもの〜”というセッションのサブタイトルに演目のヒントが隠されているとのこと。

＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞のチケットオフィシャルSNS(X/Instagram)2次先行予約受付は6月4日(火)23:00まで。


■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞

8月24日(土)　Zepp Haneda (TOKYO)
open16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)
出演：MUCC / AKi / DEZERT / Kenにまつわるエトセトラ / [ kei ] / HIROTO(Alice Nine.) / Shou(Verde/,Alice Nine.) / 架神(DEXCORE) / 昴(Royz) / 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) /
Sakura Session〜君がくれたもの〜 [Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO), aie (deadman), ミヤ(MUCC), YUKKE(MUCC), Ken(L'Arc-en-Ciel)] / and more…
※まだまだ猛獣達が夏祭り準備中
▼チケット
・1Fスタンディング：8,000円(税込)
・2F指定席：10,000円(税込)
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。
【オフィシャルSNS(X/Instagram)2次先行予約】
受付期間：5月29日(水)12:00〜6月4日(火)23:00
https://eplus.jp/20240824spz-sns/
※イープラスにてスマチケWEB抽選受付
※1人4枚まで(1Fスタンディング/2F指定席の第2希望まで申込可)












関連リンク

◆PARTY ZOO オフィシャルX
◆M.A.D オフィシャルX
◆MUCC オフィシャルサイト
◆AKi オフィシャルサイト
◆DEZERT オフィシャルサイト