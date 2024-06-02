＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞、“Sakura Session〜君がくれたもの〜”メンバーにKen、aie、ミヤ、YUKKE、Sakura
伝説のイベント＜PARTY ZOO＞と＜M.A.D＞の融合となる＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞が、8月24日(土)にZepp Hanedaで開催される。そのセッションバンド第一弾として“Sakura Session〜君がくれたもの〜”の出演が決定し、参加アーティストが発表となった。
◆＜SUMMER PARTY ZOO 2024＞ 画像
セッションバンド“Sakura Session〜君がくれたもの〜”のメンバーは、ヴォーカルにKen (L'Arc-en-Ciel)、ギターにaie (deadman)とミヤ(MUCC)、ベースにYUKKE (MUCC)、ドラムにSakura (gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)といった錚々たる5ピースだ。
＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞のチケットオフィシャルSNS(X/Instagram)2次先行予約受付は6月4日(火)23:00まで。
■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞
open16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)
出演：MUCC / AKi / DEZERT / Kenにまつわるエトセトラ / [ kei ] / HIROTO(Alice Nine.) / Shou(Verde/,Alice Nine.) / 架神(DEXCORE) / 昴(Royz) / 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) /
Sakura Session〜君がくれたもの〜 [Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO), aie (deadman), ミヤ(MUCC), YUKKE(MUCC), Ken(L'Arc-en-Ciel)] / and more…
※まだまだ猛獣達が夏祭り準備中
▼チケット
・1Fスタンディング：8,000円(税込)
・2F指定席：10,000円(税込)
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。
【オフィシャルSNS(X/Instagram)2次先行予約】
受付期間：5月29日(水)12:00〜6月4日(火)23:00
https://eplus.jp/20240824spz-sns/
※イープラスにてスマチケWEB抽選受付
※1人4枚まで(1Fスタンディング/2F指定席の第2希望まで申込可)
関連リンク
◆M.A.D オフィシャルX
◆MUCC オフィシャルサイト
◆AKi オフィシャルサイト
◆DEZERT オフィシャルサイト