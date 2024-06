レアル・マドリードがボルシア・ドルトムントを2-0と破り、大会最多更新となる15回目の優勝で幕を閉じた今季のUEFAチャンピオンズリーグ。ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた決勝戦には、多くの著名人が顔を見せていた。



もっとも目立ったのはリヴァプールの指揮官を退任したばかりのユルゲン・クロップ氏だろう。言うまでもなくドルトムントはクロップ氏の古巣であり、2013年の決勝戦では自らチームを率いて戦っている。サポーターに向かってガッツポーズを見せたクロップ氏は、ドルトムントのサポーターに歓迎されていたようだ。





The Dortmund fans react to seeing Jurgen Klopp and Jose Mourinho on the big screen



@TNTSports & @discoveryplusUK #UCLfinal pic.twitter.com/GyCpB8tBdk