“STARTO for you”によるチャリティーシングル「WE ARE」MV公開！14組75名のレコーディングシーンで構成

■“STARTO for you”は、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストによる大型プロジェクト

4月10日に東京ドーム、5月29日・30日に京セラドーム大阪で開催されたSTARTO ENTERTAINMENTによる初の大型ライブイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』に出演した14組75名が参加するプロジェクト“STARTO for you”によるチャリティーシングルCD「WE ARE」が、6月12日にリリース。

このたび、CDリリースに先駆け、YouTube STARTO ENTERTAINMENTチャンネルにて「WE ARE」のMVが公開された。14組75名のアーティストによるレコーディングシーンが収められたMVとなっており、“未来へ繋ぐ”といったメッセージやメンバーの想い、表情が見どころとなっている。

「WE ARE」は、2024年の能登半島地震の被災者に向けて、一日でも早い復興を願うとともに、明けていく日々を前向きに歩んでいける気持ちの源のひとつになれるような歌を届けられたらという想いから制作。

“つらい困難はあるけれど、明るい明日や未来に向かって突き進もう”というエールソングであり、人生という旅の途中で、傷つき悲しみの中にいるすべての人たちへのメッセージが込められている。

本シングルならびに配信楽曲は、すべて2024年12月31日までの期間限定販売。また「WE ARE」の収益は、令和6年能登半島地震の被災者に全額寄付されることが、販売元のユニバーサル ミュージックより発表されている。

リリース情報

2024.04.10 ON SALE

STARTO for you

DIGITAL SINGLE「WE ARE」

2024.06.12 ON SALE

STARTO for you

SINGLE「WE ARE」

参加アーティスト(14組75名)

NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group

