ゴルファー専用の高濃度酸素水「GOLF BIRDIE CHANCE!」登場。熱中症対策にも

みずのみずは、ゴルファー専用の高濃度酸素水「みずのみず GOLF BIRDIE CHANCE!(ゴルフバーディーチャンス)」の一般販売をスタートした。

富士山の稀少天然水を使用

「GOLF BIRDIE CHANCE!」という製品名には、ゴルフに必要と一般的に言われる「ここぞというときのメンタル」と「18ラウンド歩き続きる体力」を支える水としてだけではなく、場を盛り上げ、記憶に残るゴルフにしてもらいたいという想いが込められている。

同製品は、独自技術でウルトラファインバブル99.8%の超微小気泡を実現。1Lあたり500億のウルトラファインバブルを注入している。同時に溶存酸素70.0mg/l(製造時)を実現した高濃度酸素水(※)だ。原水には、富士山(静岡)の稀少天然水を使っており、高濃度バナジウム(150μg/ℓ)が含まれながら超軟水という、希少性の高い水となっている。

シニアゴルファーの熱中症対策に最適



「たくさんのゴルファーに快適にプレーしてほしい」――この想いに開発段階から賛同し、開発を進めてきたのが、CLUBHOUSE代表の横田英治プロだ。



横田氏は「夏場のゴルフシーズンは特に、熱中症による危険が増します。この製品は、飲み口が非常にスムーズで、現役の選手はもちろん、シニアゴルファーの熱中症対策に最適と感じました。あまり水を飲まない方でもゴクゴク飲めて、知らず知らずに起こる脱水症状も防げると思っています」とコメント。

また「実際、周りのプレイヤーやゴルフ業界関係者にも試飲いただいてますが、『18ラウンド歩いても、足がつらなくなった』『翌日の疲れが全く違う』『早朝ゴルフも平気になりました』との声をいただいています」と述べた。

なお、同商品は、決してバーディーを約束するものではない。試飲の感想は、個人の感想であり、効能/効果を保証するものではない。

8月31日(土)までお得に購入できる



オンライン限定で販売中の「みずのみず GOLF BIRDIE CHANCE!」500ml×24本セットは、8月31日(土)まで通常12,000円(税込)のところ、9,900円(税込・送料無料)にて発売中だ。

またゴルフ場限定で、500ml×6本セット、500ml×1本が発売中だ。価格は、取扱ゴルフ場に確認しよう。

「水」にこだわることを推奨

みずのみずは「毎日に寄り添う水の価値の再定義」を啓蒙し、日本に点在する効能効果の高い稀少天然水の再生を通じて、地方創生やフェアトレードに繋がる事業を行う企業。人間が最も体に取り込むものは「水」であり、その「水」にこだわることを推奨している。

ゴルファー専用の高濃度酸素水「みずのみず GOLF BIRDIE CHANCE!」を、この機会にチェックしてみては。

みずのみず:https://mizunomizu.com/

オンライショップ:https://store.mizunomizu.com/collections/international-delivery

※「高濃度酸素」は、体内に取り込むことで、疲労物質の除去が促進され、筋疲労や筋痛から早期回復が期待できることが示されている。また体内血流の改善も報告されている。(出典:京都大学大学院レポート:Effects of Hyperbaric Exposure with High Concentration of Oxygen on Recovery of Muscle Stiffness)

