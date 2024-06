サッカー日本代表のMFでドイツ・ブンデスリーガ・SCフライブルク所属の堂安律選手が2024年6月2日、Xとインスタグラムで結婚を発表した。

お相手は「かねてよりお付き合いをさせて頂いている方」

堂安選手は2日、SNSにメッセージを公開し「いつも応援をしてくださってる皆様へ」として結婚を報告した。

「私事で恐縮ではありますが、この度かねてよりお付き合いをさせて頂いている方と結婚致しましたことをご報告させていただきます」

結婚に際し「まだまだ未熟ではありますが、これからの人生を共に歩んでいけたらと思います。皆様への感謝の気持ちを忘れずにこれからも夢に向かい全力で挑んでいきます」と決意を明かした。

英語でも「Today, I'm happy to share the news of our marriage. I am excited to start a new chapter with the special one.(今日、私たちの結婚報告をシェアできることをうれしく思います。私は、特別な人との新たなスタートにとてもワクワクしています)」と伝えている。

堂安選手の報告のコメント欄には、日本代表のチームメートらからも続々と祝福が寄せられている。

元ハダースフィールド・タウンFCの中山雄太選手やJリーグ・ヴィッセル神戸所属の武藤嘉紀選手は「おめでとう」。元VfLボーフムの浅野拓磨選手は「りつ、おめでとう」とコメントした。

エールディヴィジ・AZアルクマール所属の菅原由勢選手は「りっちゃん」と呼びかけている。

ブンデスリーガ・ボルシア・メンヒェングラートバッハ所属の板倉滉選手は赤いハートマークで祝福。リーグ・アン・ASモナコ所属の南野拓実選手は赤いハートマークに炎、両手を合わせた絵文字を添えた。ジュピラー・プロ・リーグ・ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ所属の町田浩樹選手は、拍手する絵文字を3つ並べている。

サッカーファンからも「堂安選手ご結婚おめでとうございます これからも応援してます! 末永くお幸せに」「堂安選手おめでとうございます 素敵な家庭を築いて下さいね これからも応援してます!!」など、祝福のメッセージが相次ぎ、Xでは「堂安結婚」がトレンド入りしている。