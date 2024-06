個室も完備！まるや本店 名駅3丁目店

ひつまぶし専門店「まるや本店」は、2024年5月31日(金)「まるや本店 名駅3丁目店」をオープンしました。

所在地 :愛知県名古屋市中村区名駅3-18-19 GEMS名駅三丁目 5F

(名古屋駅地下ユニモール10番出口3分、

名古屋市営桜通線国際センター駅1番口 徒歩4分)

席数 :38席

電話番号:052-485-9608

営業時間:11:00〜23:00(ラストオーダー/22:00)

https://www.maruya-honten.com/shop/nagoya-meieki3rdst/

まるや本店が展開する、ひつまぶし専門店「まるや本店」は、2024年5月31日(金)「まるや本店 名駅3丁目店」をオープン!

「まるや本店 名駅3丁目店」がオープンするのは、中村区名駅3丁目に10店舗の飲食店が集う商業施設「GEMS名駅三丁目」。

「Richなひと時に包まれた名3の新しいカルチャーの創造」というコンセプトに住む人、働く人だけでなく、他府県や世界から多くの人々が訪れるこの地に何度でも足を運びたくなるような、贅沢で居心地の良い商業施設を目指します。

今後のリニア中央新幹線開通に向けて更なる発展が期待される名古屋駅から徒歩7分の距離に位置しており、JR名古屋駅店、名駅店に続く名古屋駅近辺では3店舗目のオープンです。

■まるや本店 名駅3丁目店の店舗情報

明るい白木の和モダンな店内は、テーブル席を中心に、お一人様でもくつろいで食事ができるカウンター席もあります。

比較的贅沢な空間取りを行うことで、ひつまぶしをゆったりした上質な空間で楽しめます。

名古屋駅にある他の「まるや本店」にはない個室もあり、落ち着いた雰囲気でうなぎを堪能できます。

また予約も承っており、順番待ちシステムも導入します。

お持ち帰り弁当やギフトの利用もおすすめです。

白木の格子が特長の店内

広々としたカウンター

4名〜6名の個室

テーブル席

●メニュー(一部) ※全て税込みとなります。

・上ひつまぶし(吸物付) 4,950円

・まるひつまぶし(吸物付) 4,150円

・特上ひつまぶし(吸物付) 7,250円

・ミニひつまぶし(吸物付) 3,150円

・上うな丼 5,400円

・うな丼 4,250円

・ミニうな丼 3,250円

・巻きたてうまき 1,480円

・長焼き・白焼き 各4,650円

・うざく 1,850円

・上ひつまぶし弁当(薬味付) 4,250円

・まるひつまぶし弁当(薬味付) 3,650円

・ミニひつまぶし弁当(薬味付) 2,650円

・特上ひつまぶし弁当(薬味付) 6,150円

・上うな丼弁当 4,950円

・うな丼弁当 3,750円

・ミニうな丼弁当 2,750円

■焼きと秘伝のタレにこだわった究極の逸品

その時期一番脂ののった鰻を厳選し、炭火でギリギリまでパリッと焼き上げます。

その香ばしさと、180年続く昔ながらの製法で仕込まれた伝統の「たまり」をベースにした秘伝のタレの絶妙な甘さのバランスは至福の味わいです。

鰻はもちろん、お米、タレ、お漬物と全てにおいてこだわり、追求したまるや流名古屋名物「ひつまぶし」を楽しめます。

上ひつまぶし

一杯はそのままで、2杯目は薬味をのせて、3杯目はお出汁をかけて、3種類の召し上がり方を堪能できます。

1杯目はそのままで

2杯目は薬味をのせて

3杯目はお茶漬けで

伝統のたまりを使用した秘伝のタレ

鰻職人こだわりの焼き

