お肉の美味しさを引き立てる特製シャリアピンソースも！Z's MENU「創業祭」

高品質の冷凍食品『Z’s MENU』を展開する、SL Creationsは、6月4日の創業日に合わせ、2024年5月27日から2024年6月21日まで創業祭を開催中です。

Z’s MENU「創業祭」

ワイルドポンドステーキ

2024年の注目商品は、『Z’s MENU』から、4Xビーフを使用した厚切りで迫力のある絶品ワイルドポンドステーキ(数量限定)です。

■新商品≪ワイルドポンドステーキ≫

赤身の美味しさと脂身の旨みとコクのバランスがよい4Xビーフの「リブロース」を、約1ポンド(454g目安)豪快にカットした厚切ステーキ。

沸騰後火を止めたお湯で、解凍したお肉を袋のまま温め、表面を軽く焼いて温かい“ステーキ”として楽しめます。

お肉の旨み引き立たたせる、さっぱりとした和風のオニオンソースとの相性も抜群!

7,900円(税込)/534g(リブロースステーキ454g、ソース80g)

・販売情報

ワイルドポンドステーキ

https://sl-creations.store/products/detail.php?product_id=3592

■新商品≪4Xポークのローストポーク シャリアピンソースを添えて≫

4Xポークのローストポーク シャリアピンソースを添えて

お肉の旨みと、上品な脂身のバランスが良い4Xポークの肩ロース肉を、約2cmの厚切りにカットし、低温真空調理で中までじっくり火を通しました。

肉本来の旨みを味わっていただけるよう、塩こしょうのみで味付けしています。

お肉の美味しさを引き立てる特製シャリアピンソースは、牛骨白湯スープをベースに玉ねぎの甘み、バターのコク、ゆずポン酢しょうゆのほどよい酸味を加えたオリジナルのソースです。

解凍後、そのままカットして召しあがれますが、熱したフライパンで表裏約30秒ずつ焼き色をつけ、ステーキとして召しあがりいただくのもおすすめです!

1,730円(税込)/170g(ローストポーク140g、ソース30g)

・販売情報

4Xポークのローストポーク シャリアピンソースを添えて

https://sl-creations.store/products/detail.php?product_id=3997

