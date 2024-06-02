ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á vs µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦Ë©Íé»á¤¬Âç·ãÏÀ¡Ö£³¤«·îÍ½ÊóÂçÄñ³°¤ì¤ë¡×¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÈÌµÃÎ¤Ï°ã¤¦¡×
¡¡ºî²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤Èµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎË©ÍéÂç²ð»á¤¬£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò½ä¤êÂçÏÀÁè¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈÝÄêÇÉ¡×¤ÎÃÝÅÄ»á¤ÈË©Íé»á¤Ï²¿ÅÙ¤âÀåÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢à¸¤±î¤ÎÃçá¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡¢Ë©Íé»á¤¬¤³¤Î²Æ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êµ²±¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö£³¤«·îÍ½Êó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÝÅÄ»á¤¬¡Ö£³¤«·îÍ½Êó¤Ã¤Æ»ä¡¢·ë¹½µ¤¤Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÄñ³°¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÃÝÅÄ»á¤Ï¡Öµ¤¾ÝÄ£¤¬ºòÇ¯¤Î½©¤ËÃÈÅß¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Á´Á³ÃÈÅß¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£²·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç£³·î¤ÎÍ½Â¬¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â½ë¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½ÎÃ¤·¤¯¤Æ¡£Åö¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤Þ¤¢³°¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¡Ö¤À¤Ã¤ÆÌÀÆü¤ÎÅ·µ¤¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢£³¤«·î¸å¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¤¿¤ó¤«¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËË©Íé»á¤Ï¡ÖÃÝÅÄ¤µ¤ó¡¢Ì¤ÃÎ¤ÈÌµÃÎ¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Öµ¤¾Ý¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ÏÌµÃÎ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡££²£°£²£³Ç¯¤ÎÅß¡¢ÃÈÅß¤ÎÍ½Êó¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯ÃÈÅß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´¨¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Áí¤¸¤ÆÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÃÝÅÄ¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¹â¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¤Û¤é¡Á¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡¡ÃÈÅß¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ïº£Ç¯¤ÎÅß¤Ï´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤½¤ì¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£²¿Í¤Îà´Ø·¸½¤Éüá¤ò»×¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤é¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¤Ê¤¼²¹ÃÈ²½¤¢¤ê¤¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µÄÂê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö²¹ÃÈ²½¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÆÀ¤¹¤ë¶È³¦¤¬»³¤Û¤É¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²¹ÃÈ²½Á°Äó¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¹ÃÈ²½ÌäÂê¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ë¹ñ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤¯¤é¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¿¿¤Ã¸þÈ¿ÂÐ¡£Ãæ¹ñ¤À¤Ã¤Æ¡Ø¾Íè¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æº£²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ë©Íé»á¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡Ë©Íé»á¤Ï£Ã£Ï£²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤ß¤ó¤Ê¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¸«¤ë¤È·å£±¤Ä£Ã£Ï£²¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÀ¤³¦£±°Ì¡££Ã£Ï£²¤¿¤¯¤µ¤óÇÓ½Ð¤·¤ÆÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¡Ê²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ç¡ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ë¤½¤ì¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬ÅÅµ¤Âå¤ËÃÏÌ£¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½Éê²Ý¶â¤ÇÁ´°÷¤ÇÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÂÐºö¤Î»ÅÊý¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤óµ¿ÏÇ¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Ê³ØÅª¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ØËÜÅö¤Ë²¹ÃÈ²½¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£