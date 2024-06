モデルのKoki,が1日(土)、眩しいくらいに美しいモデルショットを公開した。



【別カット2点】Koki、洗練された美貌で魅せるモデルショット



木村拓哉と工藤静香の次女のKoki,。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動している。



Koki,は1日、「Thank you for having me @voguejapan @coach Lots of love to the wonderful team」とInstagramを更新。笑顔からクールな表情まで、美貌に見惚れるモデルショットを公開した。



投稿には海外からもたくさんのいいねが寄せられ、注目されている。



