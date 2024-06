フレッシュなメロンも楽しめる！おうちdeボンマルシェ｢いろいろ果物のプリンア・ラ・モード」／「3種のフルーツドルチェ」

ECサイト“おうちdeボンマルシェ”は、大ヒット中の「なめらかぷりん」シリーズの高級ラインとして、新商品「いろいろ果物のプリンア・ラ・モード」と「3種のフルーツドルチェ」を2024年6月3日(月)に発売します。

おうちdeボンマルシェ「いろいろ果物のプリンア・ラ・モード」/「3種のフルーツドルチェ」

ECサイト“おうちdeボンマルシェ”は、大ヒット中の「なめらかぷりん」シリーズの高級ラインとして、新商品「いろいろ果物のプリンア・ラ・モード」と「3種のフルーツドルチェ」を2024年6月3日(月)に発売。

また、新発売を記念して「3種のフルーツドルチェ」は、2024年8月19日9:59まで400円引きのクーポンを提供、こちらを利用することで特別価格で購入できます。

いろいろ果物のプリンア・ラ・モード

発売日 : 2024年6月3日(月)

価格 : 6個セット 4,590円(税込) 4個セット 3,390円(税込)

賞味期限 : 発送日を含む6日間

URL:

https://item.rakuten.co.jp/bonnemarche/puddingalamode/

■商品特徴

◯5種の果物とプリンの至福のマリアージュ

ほんのりピンクのラズベリームースをアクセントに加え、果物ゼリーとプリンとの三層に仕上げました。

蓋を開けるとメロンとマスカット、カラメルゼリーのトッピングで見た目にも華やかな特別なプリン。

特別な日のデザートや、大切な方への贈り物にもぴったりな逸品です。

〇一日の製造数量限定の手間暇かけた手作りスイーツ

一つ一つを自社工場で丁寧にお作りしています。

すべて手作業のため、一日の製造数量には限りがある特別なスイーツです。

◯フレッシュな5種のフルーツ入り本格スイーツ

せとか又は紅まどんな、マスカット、グレープフルーツ・ルビー、ブルーベリー、メロンの5種のフルーツを贅沢にお入れしています。

いろいろ果物のプリンア・ラ・モードイメージ

3種のフルーツドルチェ

3種のフルーツドルチェ

発売日 : 2024年6月3日(月)

価格 : 6個(3種類各2個)セット 3,490円(税込) ※400円OFFクーポン利用時

(※8月19日9:59までの特別価格/8月19日10:00〜3,890円(税込))

賞味期限 : 発送日を含む6日間

URL:

https://item.rakuten.co.jp/bonnemarche/3dolce/

■商品特徴

◯メロン、みかん、ブルーベリーの3種が楽しめるフルーツドルチェ

個性豊かな美しい見た目と、爽やかなフレッシュフルーツをふんだんに使用したスペシャルなデザートです。

大切な方への贈り物にはもちろん、特別な日のご褒美デザートに召し上がっていただきたい逸品です。

〇一日の製造数量限定の手間暇かけた手作りスイーツ

一つ一つを自社工場で丁寧にお作りしています。

すべて手作業のため、一日の製造数量には限りがある特別なスイーツです。

◯フレッシュな3種のフルーツを其々異なるテイストに仕上げた本格スイーツ

メロン、みかん、ブルーベリー3種のフルーツの特徴を生かし、ムースやジュレ、プリンなどと組み合わせました。

見た目もお味も異なる3種類を一度に味わえる、贅沢なセットです。

3種のフルーツドルチェイメージ

