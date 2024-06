2024年5月17日に奈良県香芝市磯壁の、蜜いも天ぷら専門いも武にて、お芋を練り込んだ揚げたてマラサダが販売開始!

蜜いも天ぷら専門いも武「お芋マラサダ」

〒639-0236 奈良県香芝市磯壁3-91-2

(元祖からあげ本舗ヤマタケ香芝店隣)

営業時間 : 11:00〜18:00、年中無休

2024年5月17日に奈良県香芝市磯壁の、蜜いも天ぷら専門いも武にて、お芋を練り込んだ揚げたてマラサダが販売開始!

マラサダとはハワイのソウルフードとして有名な、サクサクの外側に、中身はもちもちな食感が特徴のドーナツのことです。

奈良県初登場のドーナツで、生地にはタロイモを練り込んでいるため、少し紫がかっています。

注文を頂いてからその場で揚げたてを提供するお芋マラサダシュガーは、中はもっちりふわふわの食感に、ほんのりお芋の風味と、たっぷりのシュガーの甘さが楽しめます。

さらに、揚げたてお芋マラサダシュガーに、北海道牛乳ソフトクリームをサンドしたお芋マラサダソフトは、これからの暑くなる時期に最適の、冷やアツの組み合わせが楽しめます。

お芋マラサダ生スイートポテトクリーム

《蜜いも天ぷら専門いも武 店舗概要》 ※税込み

■販売商品 : お芋マラサダシュガー 260円

お芋マラサダ生スイートポテトクリーム 370円

お芋マラサダソフト 490円

冷し焼き芋 350円〜

干し芋 300円

焼き芋ブリュレ 450円

焼き芋ブリュレアイス 590円

蜜いも天ぷら(6コ) 350円

蜜いも天ぷら(30コ箱入り) 1,500円

蜜いも天パフェ 500円

生スイートポテトパフェ 500円、

北海道牛乳ソフトクリーム 300円

いもソフトクリーム(紫芋) 300円、

ミックスソフトクリーム 300円

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お芋の風味とたっぷりシュガーを楽しめる!蜜いも天ぷら専門いも武「お芋マラサダ」 appeared first on Dtimes.