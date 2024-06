ASUSは6月2日、携帯ゲーミングPC「ROG Ally」の強化版となる新モデル「ROG Ally X」を発表しました。国内では2024年夏以降に取り扱いを予定しています。

メモリー・ストレージ・バッテリーを強化

前モデルと同様、OSにWindows 11、CPUにAMD Ryzen Z1 Extremeを搭載。ディスプレイは7インチでリフレッシュレート120Hz、500nitの明るさで、Dolby Visionに対応します。

メモリーは16GBから24GBに強化。ストレージは512GBから1TBに、バッテリー容量は40Whから80Whに倍増しています。インタフェースは前モデルがUSB-C 3.2 Gen2(DP 1.4、PD 3.0)と外付けGPUユニットを接続するROG XG Mobile Portの構成だったのに対して、新モデルはROG XG Mobile Portの代わりにUSB-C 4.0(DP 1.4、PD 3.0)に変更されています。

ブラックカラーで形状も変更

筐体は前モデルがホワイトカラーだったのに対して、新モデルはブラックカラーに。グリップ形状を変更し、人間工学に基づく丸みを帯びた設計により快適性を向上しています。他にハードウェア面では、D-Padが正確な8方向入力ができるように改善されている他、サムスティックは500万回以上の入力に対応する高耐久のものに変更。任意の操作をアサインできる背面ボタンはサイズが小さくなり、より操作しやすくなっています。

内部ではファンを小型化・薄型化しつつエアフローを10%向上。全体では24%エアフローを向上し、タッチパネルは最大6℃の温度低下を実現しています。

ASUS JAPANは、製品の詳細や価格情報は2024年夏以降のプレスリリースで発表するとしています。

ROG Ally X Full Reveal: Everything we changed and why - Computex 2024 | ROG(YouTube)