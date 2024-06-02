2日、金沢競馬場で行われた第67回百万石賞(3歳上・重賞・ダ2100m・1着賞金1000万円)は、ハナを切ってレースを進め、最後は持ったままで後続を突き放した吉原寛人騎手騎乗の1番人気ハクサンアマゾネス(牝7、金沢・加藤和義厩舎)が、3番人気ダイヤモンドライン(牝4、金沢・佐藤茂厩舎)に7馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分14秒9(良)。

さらに1馬身差の3着に2番人気テトラルキア(セ9、金沢・金田一昌厩舎)が入った。

勝ったハクサンアマゾネスは、父シルポート、母オークヒルズ、その父ブライアンズタイムという血統。断然の1番人気に応え、百万石賞の4連覇を達成した。また、自身が持つ平地重賞勝利記録を23に更新した。

【勝ち馬プロフィール】

◆ハクサンアマゾネス(牝7)

騎手:吉原寛人

厩舎:金沢・加藤和義

父:シルポート

母:オークヒルズ

母の父:ブライアンズタイム

馬主:河崎 五市

生産者:三木田牧場

【全着順】

1着 ハクサンアマゾネス 1人気

2着 ダイヤモンドライン 3人気

3着 テトラルキア 2人気

4着 サジェス 6人気

5着 エイシンアンヴァル 4人気

6着 アイアムレジェンド 7人気

7着 フォルベルール 5人気

8着 カイジンウェーヴ 8人気

9着 ナムラアラシ 11人気

10着 ヴェレノ 10人気

競走中止 ブラーヴ 9人気