【安田記念着順】1着ロマンチックウォリアー、2着ナミュール、3着ソウルラッシュ

第74回安田記念（GI）着順

6月2日（日）3回東京2日 発走時刻：15時40分

着順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 ロマンチックウォリアー（セ6 J.マクドナルド）1

2着 ナミュール（牝5 武豊）4

3着 ソウルラッシュ（牡6 J.モレイラ）2

4着 ガイアフォース（牡5 長岡禎仁）5

5着 セリフォス（牡5 川田将雅）3

6着 ジオグリフ（牡5 北村宏司）12

7着 フィアスプライド（牝6 坂井瑠星）13

8着 エルトンバローズ（牡4 西村淳也）14

9着 ステラヴェローチェ（牡6 横山典弘）7

10着 エアロロノア（セ7 幸英明）16

11着 レッドモンレーヴ（牡5 横山和生）10

12着 コレペティトール（牡4 岩田康誠）17

13着 パラレルヴィジョン（牡5 C.ルメール）6

14着 ウインカーネリアン（牡7 三浦皇成）9

15着 ダノンスコーピオン（牡5 戸崎圭太）11

16着 カテドラル（牡8、斎藤新）18

17着 ヴォイッジバブル（セ6 Z.パートン）8

18着 ドーブネ（牡5 菱田裕二）15

※結果・出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。