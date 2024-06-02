[6.2 J1第17節](三協F柏)

※19:00開始

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 31 守田達弥

DF 2 三丸拡

DF 4 古賀太陽

DF 13 犬飼智也

DF 32 関根大輝

MF 25 鵜木郁哉

MF 28 戸嶋祥郎

MF 33 白井永地

MF 34 土屋巧

FW 10 マテウス・サヴィオ

FW 19 細谷真大

控え

GK 21 佐々木雅士

DF 3 ジエゴ

DF 50 立田悠悟

MF 5 高嶺朋樹

MF 14 小屋松知哉

MF 29 島村拓弥

FW 15 木下康介

監督

井原正巳

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 4 井上聖也

DF 19 亀川諒史

DF 37 田代雅也

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 16 小田逸稀

MF 18 岩崎悠人

MF 27 佐藤凌我

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

控え

GK 41 坂田大樹

DF 5 宮大樹

MF 7 金森健志

MF 14 田中達也

MF 25 北島祐二

MF 30 重見柾斗

FW 28 鶴野怜樹

監督

長谷部茂利