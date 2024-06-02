柏vs福岡 スタメン発表
[6.2 J1第17節](三協F柏)
※19:00開始
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 31 守田達弥
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 25 鵜木郁哉
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
FW 10 マテウス・サヴィオ
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 3 ジエゴ
DF 50 立田悠悟
MF 5 高嶺朋樹
MF 14 小屋松知哉
MF 29 島村拓弥
FW 15 木下康介
監督
井原正巳
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 5 宮大樹
MF 7 金森健志
MF 14 田中達也
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
※19:00開始
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 31 守田達弥
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 25 鵜木郁哉
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
FW 10 マテウス・サヴィオ
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 3 ジエゴ
DF 50 立田悠悟
MF 5 高嶺朋樹
MF 14 小屋松知哉
MF 29 島村拓弥
FW 15 木下康介
監督
井原正巳
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 5 宮大樹
MF 7 金森健志
MF 14 田中達也
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利