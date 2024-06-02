2日、水沢競馬場で行われた第48回ウイナーC(3歳・重賞・ダ1400m・1着賞金300万円)は、道中2番手に上がっていって直線で競り合いを制した坂口裕一騎手騎乗の2番人気ミヤギシリウス(牝3、岩手・畠山信一厩舎)が、逃げて最後まで争った4番人気コンバットスプーン(牝3、岩手・三野宮通厩舎)にアタマ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分27秒4(重)。

さらに1.1/2馬身差の3着に1番人気バウンスライト(牡3、岩手・伊藤和忍厩舎)が入った。なお、3番人気マルケイフォルテ(牡3、岩手・石川栄厩舎)は6着に終わった。

勝ったミヤギシリウスは、父アニマルキングダム、母ハートオブスワロー、その父ハーツクライという血統。重賞はこれで2勝目。

【勝ち馬プロフィール】

◆ミヤギシリウス(牝3)

騎手:坂口裕一

厩舎:岩手・畠山信一

父:アニマルキングダム

母:ハートオブスワロー

母の父:ハーツクライ

馬主:鈴木 雅俊

生産者:村下農場

【全着順】

1着 ミヤギシリウス 2人気

2着 コンバットスプーン 4人気

3着 バウンスライト 1人気

4着 マルーントリック 7人気

5着 サンエイキャノン 8人気

6着 マルケイフォルテ 3人気

7着 ドリームキャッチ 6人気

8着 ビッグサララルーフ 9人気

9着 リノグロワール 10人気

10着 リトルカリッジ 5人気

11着 ユウユウププリエ 11人気