SEVENTEEN ジョンハン＆ウォヌの新ユニット、1stシングル「THIS MAN」オフィシャルフォトを公開

SEVENTEENのジョンハンとウォヌが、世界中の音楽ファンを惹きつける。彼らは本日(2日)0時、SEVENTEENの公式SNSを通じて1stシングル「THIS MAN」のオフィシャルフォト「Spotted: THIS MAN」の「BLACKOUT CITY 1」バージョンを掲載した。2人の似ているようで異なる魅力と、夢幻的な雰囲気が好奇心を刺激する。ジョンハンとウォヌは停電したビルを背景に、涼しくも魅惑的なオーラを漂わせている。クラシックなスーツに華やかなアクセサリーが加わり、彼らのビジュアルをより際立たせる。また違うフォトでは、2人の後ろにそれぞれ細い曲線が揺らめいている。

今月1日、SEVENTEENの公式SNSを通じて「Have you ever seen THIS MAN?(この男性を見たことがありますか?)」という文章と共に、都市のあらゆるところを飾ったジョンハンとウォヌの写真が公開され、関心を集めた。モンタージュフィルムに続いてもう一度“この男性”の目撃談を聞くコンテンツが拡散され、グローバルファンの関心を集めている。ジョンハンとウォヌの1stシングル「THIS MAN」は6月17日に発売される。それに先立ち、SEVENTEENは6月16日に「2024 Weverse Con Festival」に出演する予定だ。