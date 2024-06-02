¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¤Î¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿à¼¡¤Î°ì¼êá¤È¤Ï¡©
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡ß¡½3¹Åç¡á±äÄ¹10²ó¡Ê2Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¶áÆ£·ò²ð¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï±äÄ¹10²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¹Åç¤ÎÅçÆâ¤«¤é8¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¸å¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¼þÅì¡ËÍ¤µþ¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£