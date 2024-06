WEST.のメンバー・濱田崇裕(はまだ たかひろ)が自身のInstagramにて、5月29日・30日 大阪・京セラドーム大阪にて開催された『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』のバックヤードにて撮影した、Snow Manのメンバー・ラウールとの2ショット写真を披露した。

披露された写真は全2点。

1点目は、穏やかな笑みを浮かべる濱田。その後ろから濱田のなだらかな肩にそっと優しく手を添え微笑むラウールという構図の2ショット。2点目では、クールな表情で腰に手をやり、脚をクロスさせたキメショットを隣に並んで撮影。

濱田は「目指せ!ラウール!!いやカッコ良すぎるて」「ありがとうラウール!!」と感謝のメッセージを綴るとともに、「ほんで腰の位置の違いがエグいて。(笑)」と冗談まじりに本音もぽろり。

他にも友人・玉森裕太(Kis-My-Ft2)との記念ショットなど、『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』での裏側写真を公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

