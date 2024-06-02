岐阜vs琉球 スタメン発表
[6.2 J3第15節](長良川)
※19:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 23 萩野滉大
DF 40 川上竜
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 14 生地慶充
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 19 松本歩夢
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
[FC琉球]
先発
GK 35 東ジョン
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 17 増谷幸祐
MF 6 岡澤昂星
MF 10 富所悠
MF 19 高安孝幸
MF 22 上原牧人
MF 24 佐藤祐太
FW 7 白井陽斗
FW 8 岩渕良太
控え
GK 31 パク・ソンス
DF 3 森侑里
DF 23 山内舟征
MF 13 岩本翔
MF 18 平松昇
MF 55 幸喜祐心
FW 9 野田隆之介
監督
金鍾成
※19:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 23 萩野滉大
DF 40 川上竜
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 14 生地慶充
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 19 松本歩夢
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
[FC琉球]
先発
GK 35 東ジョン
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 17 増谷幸祐
MF 6 岡澤昂星
MF 10 富所悠
MF 19 高安孝幸
MF 22 上原牧人
MF 24 佐藤祐太
FW 7 白井陽斗
FW 8 岩渕良太
控え
GK 31 パク・ソンス
DF 3 森侑里
DF 23 山内舟征
MF 13 岩本翔
MF 18 平松昇
MF 55 幸喜祐心
FW 9 野田隆之介
監督
金鍾成