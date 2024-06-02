[6.2 J3第15節](長良川)

※19:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 31 上田智輝

DF 4 甲斐健太郎

DF 5 石田崚真

DF 23 萩野滉大

DF 40 川上竜

MF 8 荒木大吾

MF 10 庄司悦大

MF 14 生地慶充

MF 38 新垣貴之

FW 11 藤岡浩介

FW 17 田口裕也

控え

GK 50 後藤大輝

DF 39 遠藤元一

MF 6 北龍磨

MF 19 松本歩夢

FW 15 上野輝人

FW 24 粟飯原尚平

FW 99 イ・ヨンジェ

監督

上野優作

[FC琉球]

先発

GK 35 東ジョン

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

DF 17 増谷幸祐

MF 6 岡澤昂星

MF 10 富所悠

MF 19 高安孝幸

MF 22 上原牧人

MF 24 佐藤祐太

FW 7 白井陽斗

FW 8 岩渕良太

控え

GK 31 パク・ソンス

DF 3 森侑里

DF 23 山内舟征

MF 13 岩本翔

MF 18 平松昇

MF 55 幸喜祐心

FW 9 野田隆之介

監督

金鍾成