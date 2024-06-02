今週の【重要イベント】米ISM製造業、米雇用統計、景気動向指数 (6月3日～9日) 今週の【重要イベント】米ISM製造業、米雇用統計、景気動向指数 (6月3日～9日)



――――――――――――――――――― 6月 3日 (月) ――

◆国内経済

★1-3月期法人企業統計調査 (8:50)

・5月新車販売 (14:00)

・5月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ニュージーランド、タイ、マレーシア市場休場

★中国5月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ5月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏5月製造業PMI[確報値] (17:00)

★米国5月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国4月建設支出 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

★サムティホールディングス <187A> ：東証Ｐ上場（テクニカル上場）



――――――――――――――――――― 6月 4日 (火) ――

◆国内経済

・5月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が5月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:00頃)

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月失業率 (16:55)

・米国4月製造業新規受注 (23:00)

・米国4月耐久財受注[確報値] (23:00)

・米国4月JOLTS求人件数 (23:00)

・アジア最大級のIT見本市｢台北国際電脳展覧会｣が開催 (～7日、台北)

・インド下院総選挙開票

【海外決算】

[米]クラウドストライク 、HPエンタープライズ



――――――――――――――――――― 6月 5日 (水) ――

◆国内経済

・4月毎月勤労統計 (8:30)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国5月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ5月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏5月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏4月生産者物価指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国5月ADP雇用統計 (21:15)

・米国5月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国5月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・カナダ中銀が政策金利を発表

・スペースXが新型ロケット「スターシップ」の飛行試験を実施

・サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム（サンクトペテルブルグ、～8日）

【海外決算】

[米]ルルレモン・アスレティカ 、ダラーツリー /[欧]インディテックス

◆新規上場、市場変更 など

★アストロスケールホールディングス <186A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 6月 6日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月輸入車販売 (10:30)

・5月車名別新車販売 (11:00)

・5月都心オフィス空室率 (11:00)

・30年国債入札

・東京ディズニーシーに新エリア「ファンタジースプリングス」がオープン

◆国際経済ｅｔｃ

・韓国市場休場

・ドイツ4月製造業新規受注 (15:00)

・ユーロ圏4月小売売上高 (18:00)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)

★米国4月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国1-3月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (21:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)

・欧州議会選 (～9日)

【海外決算】

[米]ドキュサイン

◆新規上場、市場変更 など

〇焼津水化 <2812> [東証Ｓ]：上場廃止

〇アウトソシン <2427> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月 7日 (金) ――

◆国内経済

・4月全世帯家計調査 (8:30)

★4月景気動向指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国5月貿易収支

・ドイツ4月鉱工業生産 (15:00)

・ドイツ4月貿易収支 (15:00)

・ユーロ圏1-3月期GDP[確報値] (18:00)

★米国5月雇用統計 (21:30)

・米国4月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国4月卸売売上高 (23:00)

・米国4月消費者信用残高 (8日4:00)

・インド中銀が政策金利を発表

・ロシア中銀が政策金利を発表



――――――――――――――――――― 6月 8日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 6月 9日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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