グレープストーン「シュガーバターサンドの木 ロイヤルのスイートポテト風」

価格:10個入 840円(本体価格778円)、14個入 1380円(本体価格1278円)

発売日:2024年4月27日(土)

販売店:ロイヤルグループが運営する空港・高速道路売店

グレープストーンが展開する「ロイヤルのスイートポテト」とバターシリアルスイーツ「シュガーバターの木」がコラボレーションした『シュガーバターサンドの木 ロイヤルのスイートポテト風』が登場!

「ロイヤルのスイートポテト」の味わいをぎゅっと閉じ込めた「シュガーバターサンドの木」です。

「ロイヤルのスイートポテト」と「シュガーバターの木」が出会いました!

全粒粉やライ麦仕立てのバターリッチなシリアル生地に、とろけるショコラのミルキーな味わいでファンを魅了し続けるバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」。

福岡で誕生して60年以上、九州産のさつま芋にバターや生クリームを練りこんでしっとりと焼き上げ、こだわりの美味しさで福岡の名物土産として愛され続ける「ロイヤルのスイートポテト」。

両ブランドの初コラボレーションにより『シュガーバターサンドの木 ロイヤルのスイートポテト風』が誕生しました!

“ロイヤル自慢のスイートポテト”を目指した、ほっこり美味しいお芋の味わい

九州産さつまいもパウダーを生地にもショコラにも練り込み“ロイヤル自慢のスイートポテト”を目指して作り上げています。

なめらかに口どけるミルキーなスイートポテト風ショコラを、さつまいもパウダー入りの生地でサンド。隠し味のバニラがほんのり香ります。

たっぷりのバターとお砂糖をまぶした生地を、じゅわっと焦がし焼きすることで、「ロイヤルのスイートポテト」の焼き色を表現。

お芋の旨味とバターの香がたのしめます。

さつまいもみたいなパッケージデザインもインパクト抜群!

濃いパープルにスイートポテトイエローのコントラストがインパクト抜群なパッケージ。

「シュガーバターの木」と「ロイヤルのスイートポテト」、両社のお菓子の特徴がひとめで伝わるデザインに仕上がっています。

お土産に持っていきやすい14個入と、おやつ用に手に取りやすい10個入パッケージが展開されています。

「ロイヤルのスイートポテト」の味わいをぎゅっと閉じ込めた「シュガーバターサンドの木」をぜひ楽しんで下さいね☆

「ロイヤルのスイートポテト」とバターシリアルスイーツ「シュガーバターの木」がコラボレーションした『シュガーバターサンドの木 ロイヤルのスイートポテト風』はロイヤルグループが運営する空港・高速道路売店で販売中です。

