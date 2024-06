SixTONES京本大我「WE ARE！」ケータリングでルール違反？Hey! Say! JUMP八乙女光との“人見知り”ハプニングに「申し訳ない」

◆京本大我、ケータリングでルール違反?

【モデルプレス=2024/06/02】SixTONESの京本大我が、6月1日放送のラジオ番組『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』(ニッポン放送/毎週土曜よる23時30分〜)に田中樹とともに出演。Hey! Say! JUMPの八乙女光とのハプニングを明かした。この日は、5月29日・30日に京セラドーム大阪にて開催されたライブイベント『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』での裏話についてトークを展開。京本は「ご飯が豪華!ワンプレート作れるくらい用意してもらってるじゃん」と豪華なケータリングや「プラスアルファで屋台が3つくらいあって」と祭りのような寿司、たこ焼き、かすうどんの屋台にテンションが上がったという。

◆京本大我、八乙女光とのハプニング

「(寿司を)食べよう!」と行ったが「1人3貫まで」の張り紙があり「『3貫!?』って言っちゃったの」と好きな食べ物ゆえに「ついつい」声を上げてしまったと説明。寿司屋の大将から「気にしないでいい」と言われた京本は結果「10貫」も注文したと明かした。公演終了後にも寿司を頼むことにした京本は「もう1回お寿司のところ行って」とさらに寿司を「10貫」頼み、結果20貫食べるという「めちゃくちゃルール違反」をしたと告白していた。さらに「お寿司と何か温かいものちょっと欲しくなるから」とうどんも頼みに行くことに。すると目の前には八乙女が。人見知りだという京本は、八乙女へ思い切って「頼みました?」と問いかけたが、八乙女の「うん、食べる」という噛み合わない返答に「どっちだ?頼んでるのか(いないのか)どっちかわからないな」と困惑。ひとまず自分の分を注文をするため声を上げると、八乙女の「1人前1つください」という言葉に、京本が自分の分も頼んでくれたと勘違いし事態が急変。京本は、寿司も10貫あるため「半人前で大丈夫です」と訂正したが、八乙女が「いやいや1人前で!」とさらに訂正されてしまい、「全然俺の分じゃなかった」と勝手に八乙女のうどんを半分に減らそうとしてしまったと告白。京本は「申し訳ない」と思った一方で、人見知りを発揮し「そこから2人下向いて」となんとも言えない雰囲気になってしまったと振り返った。(modelpress編集部)情報:ニッポン放送【Not Sponsored 記事】