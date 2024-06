スイーツ好きも大満足、デザートまでおいしいカレー店10選

デザートのおいしいカレー店を編集部セレクトで10軒ご紹介。カレー好きも甘いもの好きもぜひ行ってみて!

老若男女問わず永遠の人気フード「カレー」。辛いものを食べた後は、甘いスイーツが待っているとうれしいですよね。スイーツ好きがそれ目当てに行っても満足できる、デザートまでおいしいカレー店を紹介します。

1. ヴァジ スパイス(代々木公園)

代々木公園の隣にある、テラス席が気持ち良いインドカレー店。「ネパール山椒のキーマ」や夏限定の冷やしカレー、「発酵ラッシー」など個性あふれるメニューが楽しい。

キャロットケーキ 出典:適度なブスでもさん

そして目を引くのが、種類豊富な焼き菓子コーナー。なかでも、スパイスとココナッツの入ったキャロットケーキは人気の一品です。2023年の夏に提供していた「ココナッツあんことチャイのかき氷」も忘れられない味でした。

2. 202カリー堂(下北沢)

食べログマガジンの人気連載「プリン王子の愛しのプリン」でプリン王子が絶賛していたのが「202カリー堂」。オーナー自慢のスープカリーと、プリンが話題のお店です。

プリン 撮影:佐藤潮

スイーツ監修の佐藤さんは、理想のプリンを作り上げるまでの試作期間中、試作と試食を繰り返して6kgも体重が増えたとのこと。そんな試行錯誤の末に生まれたプリンは、硬めでみっちり密度があるタイプ。月替わりで提供される期間限定のフレーバーのプリンやケーキもあり、リピーターが絶えません。

5月の期間限定スイーツだった、「レモンと紅茶のバスクチーズケーキ」880円 撮影:佐藤潮

3. Curry Spice Gelateria KALPASI(下北沢)

経堂の大人気カレー店「Kalpasi」が、よりカジュアルに楽しめる形態となって登場した「Curry Spice Gelateria KALPASI」は、「食べログ カレー TOKYO 百名店」に選出されるカレー店でありながら、その名の通りジェラテリアでもあります。

2024年5月のある日のメニュー 出典:おぼうちゃまさん

カレー店ならではのスパイスやハーブが利いた「ウーシャンフェン杏仁」「花椒ショコラーデ」などのジェラートは、メニュー名だけでは想像がつかない、そして一度食べたら忘れられないものばかり。「このスパイスがジェラートになるんだ! こんなに合うんだ!」と食べるたび感動を覚えます。フレーバーは少しずつ変わるので、何度行っても飽きることなく新鮮な味を楽しめます。

こちらは以前提供されていたフレーバー。左から「ハバネロマンゴー、実山椒ブルーチーズショコラーデ」「カルダモンピンクグレープフルーツ、セージミルク」 撮影:食べログマガジン編集部

4. オクシモロン(鎌倉、二子玉川)

イイホシユミコさんの器を使い、味だけでなくセンスあふれる空間が人気の「オクシモロン」。鎌倉の人気店が二子玉川に進出したときは大きな話題になりました。

カスタードプリン 出典:goway859さん

硬くて背が高め、生クリームが添えられたプリンは食べる前からワクワクするビジュアル。レモンケーキやチーズケーキ、コーヒーゼリーにパフェと豊富なラインアップで、オクシモロンに訪れるときは「今日のデザートは何にしよう?」までがセットです。

レモンケーキ 出典:Anoteさん

5. スパイスカフェ(押上)

世界中を旅した料理人の店主・伊藤一城氏が手がけるスパイス料理を素敵な古民家で食べられる「スパイスカフェ」。「食べログ アジア・エスニック TOKYO 百名店」選出店でもあります。ランチはカレー、ディナーはカレーにとどまらずスパイスで工夫を凝らしたコースを提供しています。

いちごのショートケーキとマジョラムのアイスクリーム 出典:しあわせなあっこだよさん

ディナーのコースは豊富なラインアップから2種選べるデザートもうれしく、例えばある日は生チョコタルト、プリン、パンナコッタ、タルト、ショートケーキなど目移りするほど。デザートまでしっかりおいしいからこその、余韻に浸れるコース料理です。

6. トウキョウ ミタイワラ(西葛西)

「トウキョウ ミタイワラ」は、カレーと、日本では珍しいインドのお菓子を専門に提供。西葛西といえば、リトルインディアとして知られるエリア。2019年のオープン当時は「こういう店を待っていた!」とインド人の間でも評判になったそう。

店名の「ミタイ」はお菓子の総称。「ワラ」は「〜屋さん」の意味 撮影:森山祐子

甘いデザートから塩味のスナックまで、ショーケースには常時15〜20種類のお菓子を用意。日本人にはなかなか馴染みのないメニューも多く、お土産にしても話題になりそうです。

牛乳などを煮詰めて作る「バルフィ」、カシューナッツ・サフラン・カルダモン・ピスタチオ入りの「ピスタ バルフィ」、コンデンスミルクと砂糖を煮詰めたインドのミルクケーキ「カラカンド」など 撮影:森山祐子

「世界一甘い」とも言われる、激甘で有名なインド菓子ですが、一口食べてみれば「なるほどたしかにカレーの後に食べたい味」と納得できるはず。

7. ブラッスリー・サリュー(北参道)

店主のセンスが光るカレーとプリンで有名な「サリュー」が移転して新しく「ブラッスリー・サリュー」となったのは2023年のことですが、その名物メニューは健在。

「サリューのプリン」は硬めの正統派ながら、チョコレートのスポンジがボトムに敷かれているのが特徴。苦めのカラメルが染み込んだ、甘く軟かなスポンジがたまりません! プリンですが、いっしょにケーキまで食べたような満足感です。

サリューのプリン 出典:Jasmine_mさん

8. spice tree(逗子)

「食べログ カレー EAST 百名店」にも選出されている、逗子の実力店「spice tree」。こちらのカレーを求めてわざわざ足を運ぶ人も多い、カレー好きなら知らない人はいないお店です。

クルフィ 出典:ナマダさん

スパイスでほてった口を甘く冷やしてくれるのが、デザートのクルフィやマンゴーソルベ。ピスタチオやスパイスが入ったインド風のミルクアイス「クルフィ」は、大盛りのカレーを食べた後でも「別腹」という声があがるのも納得です。

9. negombo33 (高円寺、所沢)

東京と埼玉に4店舗構える「negombo33」。高円寺店は「食べログ カレー TOKYO 百名店」、所沢の本店は「食べログ カレー EAST 百名店」に選出されています。山椒の利いたラムキーマが評判ですが、人気店の秘訣はカレーだけではありません。

コルコルラムレーズンアイス 写真:お店から

お店一番人気のデザート「コルコルラムレーズンアイス」は、沖縄南大東島産の無添加・無着色のラム酒「コルコル」を使用。有機カリフォルニアレーズンをたっぷりのコルコルに漬け、アイス生地にもコルコルを使用。力強く、クセになる独特の風味です。

ガトーショコラ 写真:お店から

みっちりとした食感の「ガトーショコラ」は甘さ控えめのクーベルチュールチョコレートを使い、甜菜糖で甘みを付けた優しい味。コーヒーと一緒に、ほっと一息つける逸品です。

10. GOOD LUCK CURRY(恵比寿、渋谷)

「GOOD LUCK CURRY」は都内に4店舗を構えるカレー店。恵比寿店は「食べログ カレー TOKYO 百名店」に選出されています。

プリン 出典:harehare_34さん

恵比寿店、渋谷店でのお楽しみの一つが、どこかレトロなプリンとクリームソーダ。プリンの上にはバニラアイスがのっていて、味もビジュアルも抜群。昔ながらの硬めプリンにファンが多いそう。

文:食べログマガジン編集部

