日本最後の立山トンネルトロリーバス！立山黒部アルペンルート「ラストラン記念イベント」

立山黒部アルペンルート「ラストラン記念イベント」

「立山黒部アルペンルート」は、日本で現在唯一運行するトロリーバス「立山トンネルトロリーバス」が2024年11月30日(土)に最終運行を迎えるにあたり、2024年6月1日(土)から11月30日(土)の間、第1弾〜第3弾の3回に分けてそれぞれのテーマに沿った記念イベントを開催!

立山トンネルトロリーバス(2)

【ラストラン記念イベント 第1弾〜第3弾について】

第1弾〜第3弾の3回は、各回共通のイベントと合わせ、それぞれのテーマに沿った各種イベントも開催します。

共通イベントとしては、ご乗車の方を対象に記念カードのプレゼントや記念台紙の販売をする予定です。

また“トロバス”にちなんだグルメ「トロ鉄丼」やカレー、ソフトクリームのほか、ペーパークラフトやミニチュア模型など2024年限定の商品も多数用意。

さらに2024年11月30日(土)までは期間限定で、室堂での発車メロディーを「銀河鉄道999」にして運行します。

■イベント特設ページ

https://www.alpen-route.com/trolleybus/

記念カード「トロリーバス・ラストランカード」

トロ鉄丼(税込2,450円)

■第1弾「ありがとう!思い出の立山トンネルトロリーバス」

期間:2024年6月1日(土)〜7月26日(金)

・6月1日(土)… 立山町のマスコットキャラクター「らいじぃ」と

小学生による発車式(10:45室堂発)や駅員体験

トロリーバスへの思いを書くメッセージボードや

立山トンネル歴史年表の設置

・6月30日(日)…第1回メモリアルバックヤードツアー ※事前応募制

先着20名様(現地スタッフによる解説や記念撮影会あり)

■第2弾:「ありがとう!日本最高所の立山トンネルトロリーバス」

期間:2024年8月24日(土)〜9月16日(月・祝)

・8月24日(土)…日本最高所の鉄道駅フォトスポットの設置

・8月31日(土)…第2回メモリアルバックヤードツアー

・9月6日(金) …トロバス走行音の録音会 ※事前応募制

■第3弾「ありがとう!日本最後の立山トンネルトロリーバス・ラストラン!」

期間:2024年10月14日(月・祝)〜11月30日(土)

・10月14日(月・祝)…「鉄道の日」記念イベント

第3回メモリアルバックヤードツアー

・11月30日(土)… ラストランセレモニー

【お得なWEBきっぷ「トロきっぷ」について】

運賃だけでなく限定グルメ「トロ鉄丼」もお得になるWEBきっぷ「トロきっぷ」を販売中です。

■WEBきっぷ紹介ページ

https://www.alpen-route.com/webticket/

WEBきっぷ「トロきっぷ」紹介画像

利用期間 :2024年6月1日(土)〜6月30日(日)

区間・運賃:(1)〔立山駅⇔大観峰(往復)〕おとな10,600円 こども5,300円

(2)〔扇沢⇔室堂(往復)〕 おとな10,600円 こども5,300円

