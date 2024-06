限定トートバッグプレゼントキャンペーン！ライツ・アンド・ブランズ「ムーミンの日2024」

ライツ・アンド・ブランズは、「ムーミンの日2024」の開催を発表しました。

ライツ・アンド・ブランズ「ムーミンの日2024」

8月9日ロゴ

ライツ・アンド・ブランズは、「ムーミンの日2024」の開催を発表!

■8月9日は「ムーミンの日」

ムーミンの物語の原作者トーベ・ヤンソンの誕生日である8月9日を「ムーミンの日」と定め、2024年で19年を迎えます。

2022年には日本記念日協会に「記念日」として登録認定されました。

ムーミンの物語の中で、自然は大切な要素となっています。

仲間との冒険、雪に覆われた冬景色、そしてムーミン谷を離れての島暮らし。

物語を読むと、たくさんの自然の描写からムーミンたちが自然とともに暮らしているというのがよくわかります。

2024年のメインビジュアルもグリーンを基調として、「ムーミンたちと自然」を表現しました。

■全国で開催!トートバッグキャンペーン

2024年のメインビジュアルを使った限定トートバッグのプレゼントキャンペーンをさまざまな店舗で開催します。

(期間やプレゼントの条件は各店舗で異なります。)

期間:2024年7月1日(月)より順次開始

※無くなり次第終了。

実施店舗:

ムーミンショップ

ムーミンショップ カジュアルエディション

MOOMIN SHOP ONLINE

MOOMIN SHOP楽天市場店

ムーミンカフェ 軽井沢

の他、全国各地でも開催します。

オリジナルトートバッグ

