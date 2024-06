『BeLTOON』は、2024年5月、お客様からの要望・ご希望をもとに、より使いやすく・新しい作品を見つけやすいサイトにリニューアルオープンしました。

『BeLTOON』リニューアルオープン

『BeLTOON』リニューアルOPEN!

『BeLTOON』は、2024年5月、お客様からの要望・ご希望をもとに、より使いやすく・新しい作品を見つけやすいサイトにリニューアルオープン!

2024年6月5日(水)までリニューアルオープン記念キャンペーンを実施中です。

『BeLTOON』は、少女・女性マンガ、TL、BLなど、10代〜30代の女性が楽しめる幅広いジャンルの作品を専門として提供しています。

また、韓国で一番人気のBL作品などオリジナル作品も充実しており、多様なBL作品を楽しむことができるサービスです。

今回、リニューアル記念キャンペーンとともに主な機能を紹介します!

https://www.beltoon.jp

【リニューアルオープン記念キャンペーン】

リニューアルオープン記念キャンペーン

『BeLTOON』のリニューアルオープンを記念し、会員全員に100ボーナスポイントとポイント商品50%割引クーポンをプレゼント!

詳細 :

https://www.beltoon.jp/app/play/event

キャンペーン日程: 〜2024年6月5日(水) 12:00

【主な機能について】

今回のリニューアルで新しくなったさまざまな機能のうち、4つの主要な機能について紹介します。

(1) トップページアップグレード!

(2) 本棚管理機能アップグレード!

(3) ガチャ機能追加!

(4) ルーレット機能アップグレード!

(1) トップページアップグレード!

『BeLTOON』のトップページがユーザーフレンドリーに変更されました!

ジャンル・現在進行中のキャンペーンなど、よく利用しているメニューをサイトの上部に配置することで、より使いやすくなりました。

また、最近チェックした作品、新着作品、AIおすすめ作品などのカテゴリーを利用して、さまざまな作品の中から自分にぴったりな作品をより早くおすすめしてもらうことができます。

おすすめ作品の中から、次の推し作品が見つかるかも?!

https://www.beltoon.jp/

トップページアップグレード!

(2) 本棚管理機能アップグレード!

MYリスト機能追加で、自分だけの本棚を自分の好みに合わせてカスタマイズできます。

自分の好みに合わせた作品リストを作って、自分だけの本棚を完成させてみてください!

また、本棚内での作品検索が可能なので、購入作品がより簡単に確認できます。

本棚管理機能アップグレード!

(3) ガチャ機能追加!

『BeLTOON』で人気の作品の限定イラストカードがゲットできる『ベルガチャ』機能が追加されました。

ルーレットでガチャ券を集めるとイラストカードを手に入れることができます。

完成したイラストカードは、『BeLTOON』内のプロフィール画像としても使えます!

今なら完成カード1枚と、ガチャ券10枚をプレゼント中です。

ガチャ機能追加!

(4) ルーレット機能アップグレード!

作品を読むとゲットできたルーレットチケットが、5時間ごとに追加で貰えるようになりました。

忘れずにルーレットを回すことで、お得に『BeLTOON』を楽しめます。

ルーレット機能アップグレード!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 50%割引クーポンも!『BeLTOON』リニューアルオープン appeared first on Dtimes.