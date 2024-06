話題の「LET ME KNOW」初ワンマンライブ！独占コメントも到着

韓国でSpotifyバイラルチャート1位、Shazamチャート1位に輝き、日本のiTunesトップソングランキング (オルタナティブ部門)2位などの各種音楽配信サービスチャート上位INを続けるインディーズバンド・LET ME KNOWが、5月31日(金)に原宿RUIDOで初のワンマンライブを行った。

当日はSNSで話題になった途端即完した約300人の聴衆を前に14曲を披露、2月のデビューから3ヶ月を最高のスピードで走り切った成果を見せた。

LIVEは不動の1曲目である「1800」でスタート。初めてバンドを見る観客も多い中バンドサイドのペースで始まった。何時と変わらない少なめのMCを時々挟んで、新曲や未発表をガンガン続けて演奏する。

曲の所々のパートをインスタでUPしている影響もあってか、予想以上にスムーズに受け入れられLIVEは進んでいく。中盤では5月29日にリリースしたばかりの「100円キッス」などバラードも含む多彩なレパートリーに酔いしれた後、観客のタイトルコールで「偽愛とハイボール」が始まった。

この話題曲を皮切りに一気に後半に突入。オーディエンスが自由に身体を揺らし、手を挙げ、フロアの一体感が最高潮に達した中、LIVEは終了した。

彼らのバンドとしての初速を見るようなスピード感溢れるLIVEの余韻は大変心地いいものであっただろう。

LET ME KNOWはこの後8月に東名阪ツアーを予定、東京クアトロはほぼソールドアウト状態である。追加の公演も期待される中、イベントも含め年末まで一気に駆け上りそうだ。

【LET ME KNOW Matty(Vo)コメント】

Super night!!みんなありがとー!東名阪ツアーもよろしくな!

【ライブ情報】

【ツアー情報】「LET ME KNOW LIVE TOUR 2024- Nostalgic Modern -」8月22日(Thu) THE BOTTOM LINE NAGOYA9月13日(Fri) SHIBUYA CLUB QUATTRO9月23日(Mon) Yogibo META VALLEY