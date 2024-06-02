À¶½Õ¡¡¤â¤·ÅÔÃÎ»ö½¢Ç¤¤Ê¤é¡Ä¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¡×
¡¡£²Æü¤ÎÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£¶·î£²£°Æü¹ð¼¨¡¢£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÏÃÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ¶½Õ¤¬¤â¤·¼«¿È¤¬ÅÔÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤ë¤«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¡£¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Ï½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÃíÌÜÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¶½Õ¤Ï¾®ÃÓ»á¤ÈÏ¡çÖ»á¤¬¤È¤â¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤ÏÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤â¤·ÅÔÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ÈÀ¶½Õ¤Ë¼ÁÌä¡£À¶½Õ¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤äÊÝ°é»Î»Ù±ç¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶½Õ¤Ï¡Ö¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡¢Á°È¾¤Ï¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤ÏËÍ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¼ã¤¤¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤Æ¹¹À¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤â¤½¤â°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¹¹À¸¤·¤Æ»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÍ¤Î²ó¤ê¤Ç¤¤¤¦¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¹â¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤È¤«´Ä¶¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤¤¤¬¶¯¤¤¿Í¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¿¿°Õ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸øÌó¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿à¥Ñ¥Ñ³èÉÔÎÑá¤ÇµÄ°÷¼¿¦¤·¤¿µÜÂôÇî¹Ô»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Èµ¤¤Î¤Ê¤¤ÊÖ»ö¡£ÈÖÁÈ£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤«¤é¡ÖÅ¬Åö¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£