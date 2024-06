ビー・エム・ダブリュー株式会社が、ブランド・ストア『FREUDE by BMW』を、麻布台ヒルズに2024年6月1日にオープンした。ブランド・ストア『FREUDE by BMW』は、「人生に、駆けぬける歓びを。」をコンセプトに、BMWブランドに合った洗練された空間の中でブランドの魅力を様々なかたちで体感することにより、ブランドをより身近に感じてもらうことを目的としている。

【画像】コンセプトは「人生に、駆けぬける歓びを。」 『FREUDE by BMW』であたらしい体験や発見、出会いを(写真15点)BMWブランドにとって「歓び」とは、人生に新しい扉を開き、感性に新たな刺激を与え、そして世界に新たな豊かさを提供するものだと考えているそうだ。今回のコンセプトである「人生に、駆けぬける歓びを。」というのは、この『FREUDE by BMW』での体験や発見そして出会いなどが、来訪者へ歓びをもたらすとともに、新たな事に挑戦することで、今後の人生の活力となるきっかけを与える存在となることを期待しているという。ブランド・ストア内には、テーマに合わせて、世界的に希少価値が高いモデルや最新モデルを展示するほか、一つの壁面に大型スクリーンを設置し、没入感のあるデジタル体験が可能となっている。さらに日本初導入となるアパレルの物販に加え、日本とドイツの食文化を融合させたカフェ・バーも併設。1階と2階をつなぐ螺旋階段の中心には、BMWのデザイン言語を具現化された高さ約8mのアートピース”THE PORTAL”が設置されており、ラグジュアリーな空間を演出している。また、2階には、BMWクラフトマン・シップが体感できる特別なアトリエのほか、BMWブランドの世界観に合ったインテリアやアートを展示したラウンジエリア、完全予約制となる日本料理レストランもあり、ブランド・ストア『FREUDE by BMW』でしか体験できないサービスを通じて、BMWが表現する多様なライフスタイルの世界観を楽しめる。また、ブランド・ストア『FREUDE by BMW』のオープンに合わせ、「BMW Destination Chargingプロジェクト」の第1弾として、麻布台ヒルズのP1地下駐車場の一区画に”BMW Destination Charging‐麻布台ヒルズステーション”もオープンする。ブランド・ストア内で提供するサービスは以下の6つとなっている。■<1F : CAFÉ & BAR B(カフェアンドバー ビー)>幅広い利用シーンに合わせたオリジナリティあふれるメニューが提供されるカフェ&バー。洗練された大人の社交場であり、コミュニティを創出する広場のような空間で、「ドイツの伝統+日本の食材」が融合したフードやドリンクを提供。昼はランチ、午後はカフェタイムを楽しめるほか、ディナータイムは雰囲気を変え、バーとしてアルコールを含めたサービスを展開する。■<1F:リテール>※7月より販売開始予定日本初導入のBMWライフスタイルコレクションのアイテムとして、ここでしか購入することができないジャケット・パンツ・バッグ・シューズなどの販売が行われる。車両だけでないBMWブランドの新たな魅力に触れることができる。■<1F : 試乗受付> 試乗予約受付:11:00〜19:00BMWの最新ラグジュアリーモデルや世界的に希少価値の高いモデルを展示。315インチ(横8mx縦2.25m)の大型LEDスクリーンも併設されており、没入感のあるデジタル体験が可能となっている他、最新モデルの試乗予約受付も可能となっている。■<2F : エクスクルーシブ・ラウンジ>BMWの世界観にあった上質なインテリアやアートの展示により、BMWブランドの洗練された空間を特別なカスタマーに向けて提供。セミナーやワークショップなど、コミュニティの創出や交流を深める場としての活用も可能となっている。