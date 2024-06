TOMORROW X TOGETHER ヨンジュン「MONCLER」のグローバルアンバサダーに！多彩なコーデを披露

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、イタリアの高級ブランド「MONCLER(モンクレール)」の新しいグローバルアンバサダーに抜擢された。本日(2日)、所属事務所BIGHIT MUSICによると、ヨンジュンは「MONCLER」とグローバル契約を結び、アンバサダーとして多彩なコラボレーションを展開する予定だ。「MONCLER」は、「ヨンジュンは才能と創造性、そして挑戦を恐れない精神で、Z世代のアイコンとして位置付けられている」と、アンバサダー選定の背景を説明した。

ヨンジュンは今回のパートナーシップの一環として、ファッションマガジン「VOGUE KOREA」とグラビア撮影を行った。表紙を飾った彼は、ゴールドのアウター、ブルーのパーカー、華やかな柄のセットアップなど、多彩な雰囲気のブランドアイテムをおしゃれに着こなした。ヨンジュンの表紙とグラビアは「VOGUE KOREA」の公式ウェブサイトと公式SNSで確認することができる。TOMORROW X TOGETHERは、アメリカ8都市で「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN U.S.」を開催中だ。彼らは今年7月、デビュー後初となる日本4大ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> IN JAPAN」を開催する。7月10日の東京ドーム公演を皮切りに、大阪、愛知、福岡と4都市をまわる。