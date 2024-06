ユニコーンが7月28日(日)、神奈川・リビエラ逗子マリーナにて自身主催イベント<UNICORN MACHURI『LIVE 1173』>を開催することが発表となった。“愛のキーワード「1173」”(楽曲「WAO!」歌詞より)が冠された<UNICORN MACHURI『LIVE 1173』>の会場は、900本のヤシの木、高級プレジャーボート、ヨットが並ぶ海外リゾートのような大人空間で湘南カルチャーを牽引し続けるマリーナリゾート“リビエラ逗子マリーナ”だ。出演は、ABEDON AND THE RINGSIDE、電大、UNICORNといった3組。それぞれのステージにはスペシャルゲストとして、伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、つるの剛士、PUFFYの出演が決定している。

■主催イベント<UNICORN MACHURI『LIVE 1173』>



2024年7月28日(日) リビエラ逗子マリーナ 特設会場〒249-0008 神奈川県逗子市小坪5-23-16open15:00 / start16:30 ※終演20:00予定▼出演ABEDON AND THE RINGSIDE電大UNICORN▼スペシャルゲストABEDON AND THE RINGSIDEゲスト:伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)電大ゲスト:つるの剛士UNICORNゲスト:PUFFYDJ:秀島史香▼チケット整理番号付き入場券19,800円(税込)※録りおろし新曲CD付き一般発売日: 2024年7月6日(土)※年齢制限:未就学児童入場不可主催:DISK GARAGE企画制作:Sony Music Artists協力:Sony Music Labels、Sony Corporation後援:J-WAVE協賛:サッポロビール株式会社