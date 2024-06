知ったら人にしゃべりたくなる英語クイズを出題! よく使う日本語を英語にしたらなんていう!? これって日本語ではどういう意味? 意外と知らない内容を、今回は「国際ビジネスコミュニケーション協会」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届け。ぜひ、スキマ時間に新しい知識をゲットしてみてください!これを知っていれば、あなたも英語博士に!?■答えはどれでしょう?野球の「得点」を表す英語は、次のうちどれでしょう?

reachrunin野球の「得点」を表す英語は、次のうちどれでしょう?――正解は次のページで!■正解はこちら!○【答え】2. run"run"といえば、「走る」という意味で使いますが、野球などのスポーツでは「得点」という意味でも使われます。野球で得点をするには、3つのベースを通りホームベースまで走って到達することになるので、その「走る(run)」イメージから「得点」につながったのかもしれません。また、使用例もみていきましょう!「ドジャースは5回の表に2得点」The Los Angeles Dodgers scored two runs in the top of the 5th inning.「ヤンキースは3回に1点を追加」The Yankees added a run in the third.日本でもおなじみの野球用語に、ツーランホームラン(two-run homerun)、スリーランホームラン(three-run homerun)がありますが、このランがまさしく「得点」という意味で、two-run=2点、three-run=3点を表しています。いかがでしたでしょうか? 英語に関する新しい知識をぜひゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。