昨年大みそかの『RIZIN.45』で修斗2階級王者の新井丈にTKO勝利し、『朝倉未来1年チャレンジ』第1章を終えたヒロヤ(26)が、7ヶ月ぶりにリングに戻ってくる。RIZIN史上最大規模の大会となる7月28日の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で、対戦相手は所英男(46)に決定した。新井戦の勝利に浮かれることなく、年明け直後からバンタム級王者の朝倉海とともにアメリカのジムで修行に励み、身も心も一回り成長した姿をRIZIN過去最大規模の舞台で見せようと意気込む。「負けたら引退」と宣言した国民的知名度を誇る“平成の逆境ファイター”所英男の介錯役となれるのか、“令和の逆境ファイター”ヒロヤに試合へ向けた心境を聞いた。

■アメリカでベラトール王者と練習「バック取られて永遠に逃げられなくて…手が6本あるんか!?」――昨年大みそかの『RIZIN.45』で会場を大爆発させる勝利を飾った直後から、アメリカで修行をされていましたが、どんな目的で行かれたのでしょうか?【ヒロヤ】JAPAN TOP TEAMでの練習も良かったのですが、自分のフライ級の世界トップがどんなレベルなのかを知りたくなって、実際に自分の目で確かめたくなったんです。行ったからにはどういう練習をしているのか、全部パクってやろうと思って見てきました(笑)。一番の収穫は、いろんな意味でしんどい経験をできたことです。成長するときってツラいことや嫌なことが多いですから。あとは、世界トップレベルのファイターの練習の取り組み方や、マインドの保ち方を身近で見ることができたのも良かったです。トップクラスでも連敗中だったり、昔は強かったけど最近は勝ててないファイターもいるじゃないですか。そういう人たちのメンタルとかもすごく勉強になりました。――技術面だけじゃなく、精神的にも収穫は多かったと。【ヒロヤ】そうですね。しんどいときこそ練習にどうやって向き合うかとか、格闘家というより“人として”成長できたかもしれないです。――海外修行中の動画では明るい表情が多かったですが、表には出していない苦労もたくさんあったんですね。【ヒロヤ】病みそうになるくらいキツかったし、「早く日本に帰りてぇな」と思ってましたけど、終わってみればまた早くアメリカに行きたいですね。――アメリカでの動画を見て気になったのは、すごく髪の色をキレイにキープしていたことでして、向こうの美容室でも細かく注文されていたんですか?【ヒロヤ】美容室でめっちゃオーダーを伝えたんですけど、本当に言うことを聞いてくれなくて、ブリーチを7回くらいやりました(苦笑)。「白くしてほしい」って言ったのに、ブリーチしてシャンプーしたらグレーみたいな色になってて、それが嫌で次の日に違うところでブリーチして。それで傷みすぎて今は髪が短くなっちゃったんですよ、だから最近はずっと帽子をかぶってます(笑)。――アメリカではBellatorバンタム級王者のパッチー・ミックスとも練習したんですよね?【ヒロヤ】最初は全然相手にしてくれなかったんですけど、スパーリングしていくうちに「けっこういいじゃん」みたいに認めてくれて、名前も覚えてもらって。そこから一緒に練習したんですけど、ミックスにバックを取られて初めてディフェンスでバテましたね。永遠に逃げられなくて「阿修羅みたいに手が6本あるんか」って感じで、離しても離してもずっと来るんですよ。でもミックスと戦った堀口恭司選手はあれから脱出してたんで、ちょっとレベルが違うなと感じました。■格闘技漬けの生活で「朝倉海さんと濃い時間を過ごせた」引退宣言の所英男に最大限のリスペクト――日本に戻ってからの動画で、いつもUFCの服を着て練習をしていますが、実は朝倉海さんよりも先にUFC行きを狙っているとか…?【ヒロヤ】アメリカでめっちゃ買ってきただけです(笑)。まずはRIZINでチャンピオンになることが夢ですし、日本の格闘技を盛り上げたいです。――アメリカでは海さんと一緒に過ごす時間が多かったので、関係も深くなりましたか?【ヒロヤ】そうですね、海さんの人柄とか練習で考えていることとか間近で見ることができて、俺も私生活から考え方や意識が変わりました。アメリカで格闘技オンリーの生活だったから時間軸も日本と違ったし、SNSとかもあんまり気にしなかったので、海さんと濃い時間を過ごせたと思います。――そんなアメリカ修行の成果を見せる次の試合の対戦相手は、所英男選手に決定しました。RIZINでいつか対戦するイメージはありましたか?【ヒロヤ】いえ、全然。僕は目の前の試合に勝つことに必死で、新井丈選手に勝つまでは「またチャンスを逃してしまった。俺はチャンスを掴めない男なんだ」ってずっと思っていて、「いつかこの人と戦いたい」とか考えたこともなかったです。だから、所選手との試合なんて「まさか!」でした。――小さい頃に所選手の試合は見ていましたか?【ヒロヤ】昔はあまり格闘技を見ていなかったので所選手の試合も見たことがなかったですけど、そんな自分でも名前を知っているくらい有名な選手ですよね。――真っ直ぐなファイトスタイルとみんなに好かれる性格、そして大舞台で実力を発揮する、所選手とヒロヤ選手は似ているのかなと思いました。【ヒロヤ】そうかもしれないですね、僕も大きい舞台の方が力が出るタイプなので。そんな所選手と超大舞台で対戦できるなんて、本当に光栄です。――会見では所選手から「負けたら引退」発言が飛び出しましたが、ヒロヤ選手が所選手を引退に追い込むことになるかもですね。【ヒロヤ】いや、僕も去年の『超RIZIN.2』で「負けたら引退する」って言って、引退しなかったので(笑)。どうなるか分からないですけど、自分がやりたかったら続ければいいですし、負けて「これでいい」って思えたら引退する、だからそこに何かを思うことはないです。もちろん寂しいですけど、46歳という年齢で現役を続けてきて、ずっと戦ってこられたので、本当にリスペクトしています。――ヒロヤ選手も所選手の年齢くらいまで現役を続けたいですか?【ヒロヤ】いや、僕はやらないと思います。格闘技は本当に死ぬ気で短い期間にやりきりたいって考えています。■師匠・朝倉未来と平本蓮の試合は「未来さんが普通に勝つ。これまでの試合を見たら分かる」――今大会ではフライ級の「扇久保博正vs.神龍誠」も決定しました。同じ階級でベルトを目指していくヒロヤ選手として、試合展開はどうなると思いますか?【ヒロヤ】どうなるかちょっと分からないですね。神龍選手がすごくやられるところが想像つかないけど、扇久保選手が弱点を知っていて抑えられるのか。一緒に練習していた頃から時間が経っていて、比べ物にならないくらい神龍選手のポテンシャルも上がっているでしょうし、若いから伸びしろもあるので。何でもできる扇久保選手を若さと勢いの神龍選手が圧倒するのか…。どっちが勝つかは分からないですけど、めちゃめちゃ楽しみな試合ですね。――また、今大会の一番の目玉カードは「朝倉未来vs.平本蓮」です。未来さんの弟子であるヒロヤ選手に聞くのは野暮ですが、どんな試合を期待しますか?【ヒロヤ】未来さんが普通に勝つんじゃないかな。平本選手に幻想もあると思いますが、これまでの未来さんの試合を全部見てもらったら分かると思うんですけど、ああいう感じのタイプには絶対に負けないので。これまで負けたのは斎藤裕選手、クレベル選手、ケラモフ選手と組みが得意な選手で、RIZINに出る前のROAD FCでもイ・ギルウに負けたくらいでストライカーには全然負けていないので、そこは差が出るんじゃないですか。もちろん簡単ではないし、打撃にはワンチャンがあるんですけど、徹底すれば未来さんがすごく抑えられると思うので。俺としては未来さんに勝ってほしい、マジで負けてほしくないっていう気持ちが強い試合です。――ヒロヤ選手は昨年7月の『超RIZIN.2』、10月の名古屋大会、そして大みそかと5ヶ月で3試合とハイペースでしたが、今年は1戦目が7月となりました。【ヒロヤ】去年はBreakingDownとDEEPと合わせて6試合やって、2ヶ月に1試合のペースだったのですが、半年も試合をしないのは初めてかもしれないです。ただ、この試合の先のことはまったく考えていなくて、そんな浮かれているとダメなので。目の前の所選手との試合が終わってから、この次が見えてくると思っています。――最後の質問です。動画などを拝見すると明らかに体が大きくなっていますが、まだフライ級で大丈夫でしょうか?【ヒロヤ】めっちゃデカくなってますけど、フライ級でいけるように栄養士の方に見てもらっているので、そこは大丈夫です。でも余裕こかないでしっかり調整して、ファンの皆さんにいいパフォーマンスを試合でお見せできるように、日頃から徹底していきます。●7・28『Yogibo presents 超RIZIN.3』対戦決定カード・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59キロ級所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN