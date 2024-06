≒JOY、Kroiが初登場！今注目の歌詞ランキング1位にMY FIRST STORY × HYDEの「夢幻」が輝く

歌詞検索サービス「歌ネット」が、5月30日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、MY FIRST STORY × HYDEの「夢幻」が輝いた。2024年6月5日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編のOP主題歌だ。HYDEは同曲について、「柱稽古編は戦いと戦いの間で、主人公たちが絆を深め、よりたくましく成長する重要なストーリーとなるので楽曲も一緒に物語を盛り上げていけたらと思います」とコメントしている。さらに4位には、同シングルに収録されるHYDE × MY FIRST STORYの「永久 -トコシエ-」もランクイン。こちらはTVアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編のED主題歌で、作詞、作曲、編曲を梶浦由記が手掛けている。

2位には、OWVの「LOVE BANDITZ」がランクイン。2024年6月12日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。バンドサウンドとスピード感溢れるダンストラックがミックスされた、夏を駆け巡るハイパーダンスロックチューン。MVでは、新たなスピード感でアップデートされていくOWVが映し出されている。細かい演出でも、常に変化し続けるOWVが表現された映像作品となっている。

5位には、IS:SUEの「CONNECT」がランクイン。2024年6月19日にリリースされるデビューシングル『1st IS:SUE』のリード曲だ。MVでは“NEW HERO(異種)”誕生のストーリーを隠喩的に表現。ディストピアな世界観の中でメンバーたちを連結させる“再生”のモチーフとしてヤモリが登場しており、あらゆる視線や状況に立ち向かう大胆で強烈なビジュアルイメージとともに、パワフルなアティチュードとパフォーマンスでIS:SUEメンバー1人1人が異彩を放つ、野心に満ちた映像に仕上がっている。

6位には、Kroiの「Amber」が初登場。2024年6月19日にリリースされるニューアルバム『Unspoiled』収録曲であり、「ダイドーブレンド」のテレビCMソングで、ブランドメッセージである「好きに、まっすぐ。」から着想を受けて書き下ろされた。CM内で採用されている情熱的でポップなパートに加え、彼らの真骨頂でもあるラップパート、それぞれの楽器が引き立つようなフレーズなど、「音楽」を追求し続けるKroiらしさが詰まった1曲となっている。

9位には、≒JOYの「体育館ディスコ」が初登場。2024年6月12日にリリースされる1stシングルのタイトル曲だ。江角怜音がセンターを務め、体育館ディスコで踊ればみんな幸せになること間違いなしの、急加速で勢いづく≒JOYのアップテンポな青春ソングに仕上がっている。MVは、学校を舞台としてメンバーが学生生活の日常の枠を超えて特別な1日を作り出すストーリーとなっており、青春の輝き、夢への追求、新たなことへ挑戦するワクワク感、そして共に成長する喜びが表現されている。

【2024年5月30日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 夢幻/MY FIRST STORY × HYDE2位 LOVE BANDITZ/OWV3位 hanataba/milet4位 永久 -トコシエ-/HYDE × MY FIRST STORY5位 CONNECT/IS:SUE6位 Amber/Kroi7位 音色の彼方/北宇治カルテット8位 四天王/水曜日のカンパネラ9位 体育館ディスコ/≒JOY10位 アルキメデス/水曜日のカンパネラ