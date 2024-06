アイドルグループ「僕が見たかった青空」のメンバー・工藤唯愛さんが、6月14日、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される日本生命セ・パ交流戦 2024「北海道日本ハムファイターズ 対 読売ジャイアンツ」戦にてファーストピッチ初挑戦が決定した。 当日は同じくメンバーである早崎すずきさんと吉本此那さんが工藤さんの応援として会場に駆けつける。また、「僕が見たかった青空」は試合翌日の6月15日(土)に

