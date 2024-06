サンリオのキャラクターたちの中身がまる見えになっちゃう「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ」第5弾がやってきた。今度は人気のパステルミントカラーで登場!メガハウスのキャラクターの内側をイメージしたコレクションフィギュア「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ ポップミントMix」に新作が誕生だ。「解体パズルFANTASY」は、キャラクターの内側をイメージしたコレクションフィギュア。”キャラクターの内側を立体化する” という新たな視点にも関わらず、作品やキャラクターの世界観をそこなわないデザインで、2019年からキャラクターやカラーを変えて展開している。

「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ ポップミントMix」は人気のポップミントカラーを基調に「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「マイメロディ」 の全4種類がラインナップ。サンリオキャラたちのスケルトン姿まで可愛くデザインされている。組立て・分解して遊ぶことができ、パズルとして楽しむことはもちろん、そのまま飾っても楽しむのもおすすめだ。2024年5月下旬より順次リリースされるので。この弾だけのポップなカラーのサンリオキャラクターたちの解体パズルをぜひこの機会に集めちゃおう。(C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L646654