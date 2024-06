北海道東川町にある日本版デンマークのフォルケホイスコーレ(人生の学校)「School for Life Compath」(写真:Compath)

北海道のほぼ中央、旭川空港から約7kmの位置に「写真の町」として有名な東川町があります。

決して大きいとは言えないこの町は、この30年で人口が2割も増加している全国でも珍しい町です。移住者が多い理由は、大雪山の雪解け水を利用した天然のミネラルウォーターを生活水として利用できる点や教育環境の充実、そして自然や文化・人が調和した町づくりなどが挙げられます。

この東川町には日本版デンマークのフォルケホイスコーレ(人生の学校)があります(参考記事【日本人がデンマーク式「大人の学校」で学ぶ理由】)。コロナ禍を経て3年半が経ち、校舎が完成した「School for Life Compath」を訪れました。



北海道東川町(写真:畠田大詩)

旭川空港からレンタカーを走らせること15分、東川町の進化台という地域にそのユニークな形の校舎がありました。

ちょうどその日は50名以上の社会人が同窓会ということで全国から集まってきていました。

参加者はCompathの卒業生らしく、それぞれが思い思いにワークショップに参加したり、校舎の2階にあるヒュッゲなスペースで対話をしたりと自由に過ごしています。



ヒュッゲスペースで対話する様子(写真:畠田大詩)

ヒュッゲとは、デンマーク語で居心地の良さや一体感など心が満たされる状態を表現する言葉です。

ワークショップは校舎近くの農園での農作業や校舎の中でオリジナルのキーホルダーを制作するというもので、各々がリラックスしていて楽しそうな雰囲気です。

Compathによると、今までの参加者は254名(4月22日現在)。

たとえば短期コースの場合、年代は20代・30代が78%と最も多く、男女比では65%が女性、属性では全体の60%が会社員ということでした。一方、長期コースのほうは全体の72%の参加者が20代、男女比では女性が多く、属性では大学生が半数、離職者が3割という期間によって異なる層の受益者がいる点は興味深いことです。

参加の期間は、ミレニアル世代(29〜40歳)とZ世代(19〜28歳)を中心にショートコースと呼ばれる1週間程度の参加が多いということだったのですが、これは少し意外でした。なぜなら本家デンマークのフォルケホイスコーレは6カ月以上が基本です。日本では6カ月は難しいにしても1カ月間くらいの参加者が多いのではと考えていたからです。

ショートコース(8日間のコース)の内容は、参加者が校舎の2階にある宿泊スペースで共同生活を送りながらワークショップなどの体験や対話を重ねていくというもの。コースは大きく8日間の中で3つの段階に分かれています。(下記は2024年8月ショートコースの場合)

Day2 to 6 東川町で暮らすように過ごす 基本的には自由行動。仕事をしても 観光したり静かな時間を過ごしたりしてもOK。朝晩の内省や対話のワークショップ、選択授業に参加することも可能。

Day7 to 8

Sense of Wonder

雄大な大雪山の自然、森歩きをしながら自分の”野性”を感じ、取り戻す時間に。

最終日は、Day1〜Day8の感情や気づきをじっくりと振り返ります。