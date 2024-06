比類なき技巧派ギタリスト、ガス・G率いるギリシャのファイアーウインドが13年ぶりとなる単独公演での来日を果たした。オジー・オズボーンのギタリストとしても活躍したガスは、いくつかのバンドを兼任していたが、ここのところファイアーウインドに専念しているようだ。好評なニューアルバム『STAND UNITED』を中心としたセットながら、これまでの作品も網羅したベスト・オブ・ファイアーウインドなショウは、ハービーの圧倒的なメタルヴォイスがガスの良きパートナーとして見事に務め上げ、ペトロス・クリスト(B)とジョー(ヨハン)・ニュネス(Dr)も安定したリズムセクションでガスの正確で流麗なプレイをサポートしていた。

FIREWIND <STAND UNITED JAPAN TOUR 2024>



2024.5.15 Shibuya Club Quattro1.Salvation Day2.Stand United3.World on Fire4.Destination Forever5.Destiny Is Calling6.I Am the Anger7.Orbitual Sunrise8.Wars of Ages9.The Fire and the Fury10.Longing to Know You11.Mercenary Man12.Chains13.Allegiance14.Fallen Angel15.Rising Fire16.Maniac(Michael Sembello cover)Encore17.Ode to Leonidas18.Head Up High19.Falling to Pieces