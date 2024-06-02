¤Ê¤¼Ž¢¥¤¥Á¥í¡¼´ÆÆÄŽ£Ž¢¾¾°æ½¨´î´ÆÆÄŽ£¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¥×¥íÌîµå¤ÈMLB¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´ÆÆÄ¤ÎÁª¹Í´ð½à
¢£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î´ÆÆÄ¤Ç¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¤À¤¬¡¢²áµî8Ç¯¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡7²ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ1²ó¡¢ÅöÂå¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾¤À¡£
Êì¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ë½ÓÂ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆºßÀÒ¡£¤·¤«¤·MLB¤Ç¤Ï832»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ721°ÂÂÇ23ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÇ§¼±¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡£³Î¤«¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤à¤·¤íMLB´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¡Ö¸µÍÌ¾Áª¼ê¡×¤Î¤¦¤Á¤Ê¤Î¤À¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎMLB30µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤Î·ÐÎò¤òµ¤·¤¿¡£
½êÂ°Àè¡¢Ì¾Á°¡¢MLBÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®ÀÓ¡ÊÄÌ»»°ÂÂÇ¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢¾¡Íø¡¢¥»¡¼¥Ö¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¡£
¡Ú¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ï¥¤¥É¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥ì¥¤¥º¡¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¿117°Â12ËÜ¡Ê0¡Ë
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó¡¿1017°Â126ËÜ¡Ê1¡Ë
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥é¡¿828°Â35ËÜ¡Ê0¡Ë
¥Ä¥¤¥ó¥º¡¿¥í¥Ã¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥Ã¥ê¡¿531°Â60ËÜ¡Ê0¡Ë
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¿A¡¥J¡¥¥Ò¥ó¥Á¡¿209°Â32ËÜ¡Ê0¡Ë
¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ô¥©¡¼¥È¡¿560°Â82ËÜ¡Ê2¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¿¥Ú¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Õ¥©¥ë¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¯¥¢¥È¥é¥í¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥À¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ü¡¼¥Á¥£¡¿192°Â26ËÜ¡Ê0¡Ë
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥µ¡¼¥ô¥£¥¹¡¿611°Â63ËÜ¡Ê0¡Ë
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¿¥í¥ó¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¿414°Â20ËÜ¡Ê0¡Ë
¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ã¥Ä¥§¥¤¡¿1784°Â127ËÜ¡Ê0¡Ë
¡Ú¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥Ë¥Ã¥«¡¼¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¿¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¿¥¹¥¥Ã¥×¡¦¥·¥å¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡¿905°Â28ËÜ¡Ê0¡Ë
¥á¥Ã¥Ä¡¿¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥µ¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¿1599°Â91ËÜ¡Ê0¡Ë
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡¿¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥«¥Ö¥¹¡¿¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë¡¿1208°Â42ËÜ¡Ê0¡Ë
¥ì¥Ã¥º¡¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥ë¡¿1239°Â123ËÜ¡Ê0¡Ë
¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¿¥Ç¥ì¥¯¡¦¥·¥§¥ë¥È¥ó¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥«¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ë¥¹¡¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Þ¡¼¥â¥ë¡¿¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Ê¤·
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡¿721°Â23ËÜ¡Ê0¡Ë
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¿¥È¡¼¥ê¡¦¥ë¥ô¥í¡¿165°Â15ËÜ¡Ê0¡Ë
¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È¡¿¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤Ê¤·
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¿¥Ü¥Ö¡¦¥á¥ë¥ô¥£¥ó¡¿456°Â35ËÜ¡Ê0¡Ë
¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¿¥Ð¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿121¾¡11¥»¡¼¥Ö¡Ê0¡Ë
30¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Î¤¦¤Á¡¢11¿Í¤ÏMLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Ê¡¼»ß¤Þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ä¾¾°æÍµ¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Ê¡¼·Ð¸³¤µ¤¨¤Ê¤¯¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò·Ð¤Æ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤È¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥ô¥©¡¼¥È´ÆÆÄ¤À¤±¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµÒ´ó¤»¥Ñ¥ó¥À¡×
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°úÂà¸å¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥³¡¼¥Á¤ä´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯MLB¤ÇºÓÇÛ¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¤Ç¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¸·¤·¤¤¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢NPB¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾Áª¼ê¡×¤Ð¤«¤ê¤À¡£
MLB¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
ºå¿À¡¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ¡¿1520°Â247ËÜ¡Ê8¡Ë
¹Åç¡¿¿·°æµ®¹À¡¿2203°Â319ËÜ¡Ê8¡Ë
DeNA¡¿»°±ºÂçÊå¡¿172¾¡0¥»¡¼¥Ö¡Ê6¡Ë
µð¿Í¡¿°¤Éô¿µÇ·½õ¡¿2132°Â406ËÜ¡Ê13¡Ë
¥ä¥¯¥ë¥È¡¿üâÄÅ¿Ã¸ã¡¿36¾¡286¥»¡¼¥Ö¡Ê6¡Ë
ÃæÆü¡¿Î©Ï²ÏÂµÁ¡¿2480°Â171ËÜ¡Ê11¡Ë
¡Ú¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¿ÃæÅèÁï¡¿804°Â55ËÜ¡Ê6¡Ë
¥í¥Ã¥Æ¡¿µÈ°æÍý¿Í¡¿89¾¡62¥»¡¼¥Ö¡Ê5¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿¾®µ×ÊÝÍµµª¡¿2041°Â413ËÜ¡Ê11¡Ë
³ÚÅ·¡¿º£¹¾ÉÒ¹¸¡¿1682°Â108ËÜ¡Ê3¡Ë
À¾Éð¡¿ÅÏÊÕµ×¿®¡¿125¾¡27¥»¡¼¥Ö¡Ê6¡Ë¢¨
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¿¿·¾±¹ä»Ö¡¿1309°Â205ËÜ¡Ê7¡Ë
¢¨5·î26Æü¡¢À¾Éð¤Ï¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¡Ê2090°Â201ËÜ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì9²ó¡Ë¤ÎµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡£ÅÏÊÕµ×¿®GM¤¬·óÌ³¤Î¤Þ¤Þ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
12µåÃÄ¤Î´ÆÆÄÁ´°÷¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â3²ó°Ê¾å½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÉôÊ¬¤À¤¬¡¢ÃæÆü¤ÎÎ©Ï²´ÆÆÄ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤Î·Ð¸³¤µ¤¨¤Ê¤¯¤¤¤¤Ê¤ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡¢¥¹¥¿¡¼À¤Ç´ÑµÒ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
1993Ç¯2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¢µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤¬¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òÃ¦¤¤¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ33¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÍâÆü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´»æ¤¬°ìÌÌ¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ç¤«¤Ç¤«¤È¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤¬¡¢¶½¹Ô¤Ç¤¢¤ë¥×¥íÌîµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµÒ´ó¤»¥Ñ¥ó¥À¡×Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢£´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¬¤ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
MLB¤Ç¡ÖµÒ´ó¤»¥Ñ¥ó¥À¡×Åª¤Ê´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬FA¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë´ÆÆÄ¡ÊManager¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µÒ´ó¤»¤ÏÁª¼ê¤ÎÌò³ä¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NPB¤Î¾ì¹ç¡Ö¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÊ¸²½¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¹Åç¤ò½ü¤¯11µåÃÄ¤¬¿Æ²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç´ë¶È¤À¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ï¡Ö±Ä¶È¡¢µ»½Ñ¿¦¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬½ÐÀ¤¤·¤Æ´ÉÍý¿¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£
¸½¾ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬ÏÀ¸ù¹Ô¾ÞÅª¤Ë´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÆüËÜÅª¤Ê´·½¬¤¬¥×¥íÌîµå¤Ç¤â²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤«¤é´ÆÆÄ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Êª¤òÇä¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¼Ò°÷¤äÍ¥½¨¤Êµ»½Ñ¼Ô¤¬¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢Éô²¼¤äÁÈ¿¥¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤Î°ì°ø¤Ë¡¢¹ÅÄ¾¤·¤¿¿Í»öÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÄÌ¤ê¤À¡£
¢£¤Ê¤¼¥¤¥Á¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤«
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¸½¾ì¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÏÊÌ¸Ä¤ÎÌò¿¦¤Ç¤¢¤ê¡¢°Û¤Ê¤ëµ¡Ç½¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
90ºÐ²á¤®¤Þ¤Ç°ìµ¼Ô¤È¤·¤ÆÂçÅýÎÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¥Ø¥ì¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ê1920¡Á2013¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Êªµ¼Ô¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢20Âå¤ÇÂç¤¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¥¹¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë´ÉÍý¿¦¤â¤¤¤ë¡£
Ìîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥É¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò·Ð¤Æ°úÂà¸å¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç6Ç¯´Ö¤Î¥³¡¼¥ÁÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î»ñ¼Á¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤À¡£
Â¿¤¯¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
MLB¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤°ì°ø¤Ë¡¢Áª¼êÇ¯Êð¤¬´ÆÆÄ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â³Û¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤ÊÏ²Èñ²È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°úÂà»þÅÀ¤Çµð³Û¤Î»ñ»º¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âMLB¤Ë10Ç¯ºßÀÒ¤¹¤ì¤Ð62ºÐ¤«¤éÇ¯³Û2000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁª¼êÇ¯¶â¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¤âÍ¥½¨¤Ê´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ç¤â¡¢Ç¯Êð¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë°Â¤¤ 325Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Ï100Ëü¥É¥ë¡Ê1.5²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÊó½·¤Ë¤¦¤Þ¤ß¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
µð¿Í¤Ê¤É¤¬¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ä¾¾°æ½¨´î¤ËÂÐ¤·¤ÆËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢MLBÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¤¢¤¬¤ê¤¬´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Êó½·Åª¤Ë¤â²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦¤À¤±¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¢£Ì¾»ØÆ³¼Ô¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Îã³°Åª¤ËNPB¤Ç¤â¸½Ìò»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤¬Ë³¤·¤¤Áª¼ê¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤ÇÌ¾´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï¤ï¤º¤«56°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºåµÞ¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ1322¾¡¤ò¤¢¤²¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë3ÅÙµ±¤¤¤¿¾åÅÄÍø¼£¡Ê1937¡Á2017¡Ë¤¬ÂåÉ½³Ê¤À¡£
¸½Ìò´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾åÅÄ´ÆÆÄ»þÂå¤ÎºåµÞ¤ËÊá¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¡¢À¾Éð¡¢²£ÉÍ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç29Ç¯¤â¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæÅèÁï´ÆÆÄ¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºåµÞ¤ÎÂçÅê¼ê¡¦»³ÅÄµ×»Ö¤«¤é¾¾ºäÂçÊå¡¢»°±ºÂçÊå¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤Îµå¤â¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÁª¼êµ¯ÍÑ¤ÎÅª³Î¤µ¡¢¼ã¼ê¤òÈ´Å§¤¹¤ëÌÜ¤Î³Î¤«¤µ¤ÇºòÇ¯¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î¥³¡¼¥Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃæÅè´ÆÆÄ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÍ¥½¨¤Ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¼«·³¤ÎÅê¼ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤¼ÊÑ¤¨¤¿¤ó¤À¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅê¼ê¤ÎÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Åê¼ê¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ã»¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¼«¿È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë¡¢¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢±óÀ¬Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂçÍá¾ì¤ÇÅòÁ¥¤«¤éÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µ¡²ñ¤ò²þ¤á¤Æ¡Ö¤É¤³¤«ÄË¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÌ¾Áª¼êÉ¬¤º¤·¤âÌ¾´ÆÆÄ¤Ê¤é¤º¡×
¥Á¡¼¥à¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¡ÖÍÌ¾Áª¼ê¡á¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¼¡´ü´ÆÆÄ¤ÈÁû¤®Î©¤Æ¤ë¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡Ö¸õÊä¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤í¤ä¤á¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÀ¾Éð¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤Ç¤â¡¢Áª¼ê»þÂå¤Î²¼ÀÑ¤ß¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬Áª¼ê»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÊ¿ÀÐÍÎ²ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊÄÌ»»37°ÂÂÇ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì0²ó¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¾Éð¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕGM¤¬ºÆÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÌ¾Áª¼êÉ¬¤º¤·¤âÌ¾´ÆÆÄ¤Ê¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤È»ØÆ³¼Ô¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¸Ä¤Î¤â¤Î¤À¡£
º£¤Ï¡¢ÌÜ¾å¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½¾¤¦¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤ÇÍý²ò¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»ØÆ³ÏÀ¤âµ»½ÑÏÀ¤â³Ø¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤òÆüÌë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥í¤Î»ØÆ³¼Ô¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹©Æ£¸ø¹¯¡¢¸½¥í¥Ã¥Æ¤ÎµÈ°æÍý¿Í¤Ê¤É°úÂà¸å¡¢Âç³Ø±¡¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°ÏÀ¤ò³Ø¤Ö»ØÆ³¼Ô¤â¤Ç¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Íºà¤¬¡¢·Ð¸³¤òÃß¤¨¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎã¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌîµåÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥í¤¬¤ª¼êËÜ¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥×¥íÌîµå¤¬¡Ö²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡×Åª¤Ê¾¼ÏÂÉ÷¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢³è¤«¤¹ËÜÅö¤Î¥×¥í¤Î»Ø´ø´±¤Î³èÌö¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î°Õ¼±ÊÑ³×¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤À¤í¤¦¡£
----------
¹Èø ¹¸¡Ê¤Ò¤í¤ª¡¦¤³¤¦¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1959Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢Î¹¹Ô»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øµð¿Í·³¤Îµð¿Í ÇÏ¾ìÀµÊ¿¡Ù¡¢¡ØÌîµåÊø²õ ¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡ÖÌîµåÎ¥¤ì¡×¤ò¿©¤¤»ß¤á¤í¡ª¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ¹Èø ¹¸¡Ë