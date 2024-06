映画「ゴジラ×コング 新たなる帝国」より、「シーモ」と「スカーキング」の2大キャラクターがムービーモンスターシリーズに登場!!

「BANDAI OFFICIAL TOY SHOP」にて、「ムービーモンスターシリーズ SHIMO & SKAR KINGセット from映画『Godzilla x Kong: The New Empire』」の予約がスタートした。

「BANDAI OFFICIAL TOY SHOP」にて、「ムービーモンスターシリーズ SHIMO & SKAR KINGセット from映画『Godzilla x Kong: The New Empire』」(9,350円 税込/送料・手数料別途)の予約受付がスタートした。

全世界で公開中の映画「ゴジラ×コング 新たなる帝国」より、「シーモ」と「スカーキング」の2大キャラクターがムービーモンスターシリーズに登場!!

リアルな造形と彩色表現が人気のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」に、「シーモ」と「スカーキング」の2体がセットで登場!





全世界で大ヒット公開中の映画「ゴジラ×コング 新たなる帝国」に登場する2体の新怪獣を、限定版ならではの特別仕様で商品化。





<SHIMO from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」>

「シーモ」は、劇中での圧倒的なボリューム感を再現するため、通常のムービーモンスターシリーズよりも大型サイズで造形!

全長約30cmのビックサイズで立体化し、セット内容の「スカーキング」や、別売りの「ゴジラ」、「コング」と並べたときの迫力を表現しています。

氷山のように鋭い突起や、全身の模様など細部の造形にもこだわり、大型サイズながら密度感の高いディテールを楽しめる。





<SKAR KING from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」>

地下空洞を支配する帝王「スカーキング」は、その凶暴な表情や立ち姿の再現にこだわって立体化。

全身の毛並みや、身体に巻き付けた武器などの細部にいたるまで、ムービーモンスターシリーズならではの造形と塗装表現で再現。





一般店頭で発売済みの「ムービーモンスターシリーズ Godzilla(2024) EVOLVED ver. from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」」および「ムービーモンスターシリーズ Kong(2024).B.E.A.S.T. GLOVE ver. from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」」と組み合わせることで、映画の興奮をより一層リアルに再現できる。

商品の配送は2024年11月の予定。予約受付は2024年7月17日23時までとなっているが、準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■ムービーモンスターシリーズ SHIMO & SKAR KINGセット from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」

・販売価格:9,350円(税込)

・予約受付終了:2024年7月17日23時

・お届け日:2024年11月発送予定





※画像は版権元監修中の試作品を撮影したもの。実際の商品とは、多少異なる。





<セット内容>

SHIMO from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」本体・・・1

SKAR KING from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」本体・・・1





<商品サイズ>

SHIMO from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」­ H約130mm×W約 85mm×D約300mm

SKAR KING from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」 H約150mm×W約115mm×D約60mm





<素材>

SHIMO from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」・・・ PVC

SKAR KING from映画「Godzilla x Kong: The New Empire」・・・PVC





<対象年齢>

3才以上





※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)2024 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C)TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C)Legendary

