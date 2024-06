Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン4には、「ウォーキング・デッド」(2010-2022)などでお馴染みのジェフリー・ディーン・モーガンが参戦する。彼が演じる謎の新キャラクターについて、クリエイターのエリック・クリプキが少しのヒントを明かしている。

米のインタビューでクリプキは、モーガンのキャラクターについて「ブッチャーの元同僚で、ブッチャーの持つスーパーヒーローに対する懸念や憎しみの多くを共有しています。このキャラクターは、“ザ・ボーイズ”のメンバーが常にブッチャーを制止しようとしている、という考えから生まれました」と説明。その上で、「もしブッチャーが、自分を突き動かそうとする人物と一緒に働き始めたらどうなるか?」と考えたという。

また当初ファンの間では、モーガンはテックナイト役を演じるのでは?と噂されていたが、同役での出演は検討されていなかったとのこと(テックナイト役は、その後リリースされたスピンオフ「ジェン・ブイ」でデレク・ウィルソンが演じている)。そしてモーガンが演じるキャラクターを思いついた瞬間、クリプキはスタッフたちと共に「おお!ジェフにぴったりだ!」と声を上げたという。ちなみにモーガン自身も「(他に挙がっていたアイデアと比べて)より完璧な役」と評価している。

キャラクターの詳細はまだ謎に包まれているが、クリプキの発言から、ブッチャーと親しく、彼の過激な行動に火をつけるような役割を担うと考えられる。実際にでも、ブッチャーに「お前みたいな奴が必要だ」と語るシーンがフィーチャーされていた。2人がどのように連携するかは、本編の公開を楽しみに待ちたい。

「ザ・ボーイズ」シーズン4は、2024年6月13日よりAmazon で最初の3話が一挙配信開始。その後は毎週木曜日に新エピソードが更新される。

