映画公開から20周年になる日本で記録的大ヒットを遂げた名作が4Kクオリティでスクリーンによみがえる『オペラ座の怪人 4Kデジタルリマスター』(6月14日公開)より、白・黒・金に統一された、ゴージャスにきらめく衣装で200人以上が歌い踊る、豪華絢爛<マスカレード>シーンが解禁となった。ガストン・ルルーの小説を元に、アンドリュー・ロイド=ウェバーが1986年に作曲し、ロンドン・ウエストエンドにあるハー・マジェスティーズ劇場で初演されたミュージカル『オペラ座の怪人』。日本では、劇団四季によって88年から各地でロングラン公演されている。

ミュージカル中のミュージカルとして、世代を超えて広く知られる物語は2004年、ロイド=ウェバー自身が製作・作曲・脚本を務め、『バットマン・フォーエバー』などのジョエル・シュマッカー監督とともにこだわりぬいて映画化された。映画版では、舞台では描かれないファントムの出生の秘密やラウルとの決闘シーンも追加されており、05年1月29日に日本で公開されると、当時のミュージカル映画史上最高興行収入を記録。全世界興収の40%以上を日本が占めるほどの空前の大ヒットとなった。刺激と絢爛、情熱の時代であった19世紀パリ・オペラ座では、仮面をつけた謎の怪人・ファントムの仕業とされる奇怪な事件が続いていた。ファントムは若く美しいオペラ歌手クリスティーヌに才能を見出し、彼女に音楽の手ほどきをし、クリスティーヌはファントムを“音楽の天使”と信じてプリマドンナへと成長する。幼なじみの青年貴族ラウルに愛されながらも、孤独な魂と情熱を持ったファントムに心をひかれていくが、ある日ファントムの仮面の下に隠された秘密を知ってしまう。一方、怪事件が続くオペラ座では、ファントムを捕まえようとラウルたちが立ち上がる。解禁となった映像は、劇場の壮大な大広間で繰り広げられるまばゆいばかりの仮面舞踏会で200人以上の参加者が<マスカレード>を歌い上げる伝説的名シーンを切り取ったもの。オペラ座の息をのむような豪華さを漂わせる荘厳なスペースを実現したのは、本作で「第77回アカデミー賞」美術賞にノミネーされた美術監督アンソニー・プラット。映画では、実際のオペラ座のように垂直ではなく、スクリーンを横に使って広間をなるべく興味深いものに見せる必要があるため、「我々が映画のために作った劇場は2階にまたがっており、カーブを描く階段、装飾を施したバルコニー、挑発的な彫像、大理石の床、鏡のかかった壁を付け加えてある」「僕たちは(オペラ座の建築家)ガルニエと反対の事をしていたわけだが、彼の作った美しい階段からヒントを得たんだ」と振り返っている。衣装を手掛けたのは『エリザベス:ゴールデン・エイジ』(07年)で「第80回アカデミー賞」衣装デザイン賞を受賞したアレクサンドラ・バーン。200人以上の参加者が黒、白、金、銀を使った衣裳をまとって優雅に踊って歌うことで、全体的な力強さをきらびやかな画面に生み落としている。実はこの色彩は「この後、頭のてっぺんからつま先まで赤をまとった怪人ファントムがいきなり舞踏会に現れる時のいい伏線にもなっているの」とバーンは説明。そしてこのあと、婚約者ラウルと共に登場するクリスティーヌについて「彼女にピンクを着せたのは、ストーリーのあの時点で、彼女はすでに彼(ファントム)の魔法に染まっているからなのよ」と膨大な量の衣装の一つ一つの裏に隠されたメッセージを明かしている。パリ・オペラ座を舞台にした豪華絢爛な美術と衣装や装置の数々、高さ約5メートル、幅4メートル、2万個からなるスワロフスキー・クリスタル製のシャンデリアは圧巻のひと言。その巨大なシャンデリアが落ちていくクライマックスの名シーンは息をのむスペクタクルだ。また、メインテーマ曲の「The Phantom of the Opera」をはじめ、名曲の数々は、どこかで耳にしたことがあるだろう。主演のジェラルド・バトラー、エミー・ロッサム、パトリック・ウィルソンら主要キャスト3人は全ての歌唱を本人が行い、映画のためにロンドンのアビーロードスタジオにてフルオーケストラで収録された。「第77回アカデミー賞」では美術賞のほかに、撮影賞、歌曲賞(「Learn To Be Lonely」)にもノミネートされ、世界的に高い評価を得た。『オペラ座の怪人』が大好きな人はもちろん、見たことがない人も、絢爛の映像と極上の音楽による一大スペクタクルにひたってみてはいかがだろうか。