「オーラルケア×スポーツ」を発信！スモカ歯磨／伊藤桃子選手 スポンサー契約

スモカ歯磨は、2024年4月1日に陸上七種競技の伊藤桃子選手とのスポンサー契約を締結しました。

スモカ歯磨は、2024年4月1日に陸上七種競技の伊藤桃子選手とのスポンサー契約を締結!

これにより、女性アスリート目線での情報発信をさらに強化し、オーラルケアの重要性を広く伝えることを目指します。

特設ページ:

https://cosmion.jp/sports/

■スポーツとオーラルケアの融合で新たな価値を創出

今回のスポンサー契約により、同社はオーラルケアの重要性を広める活動において伊藤桃子選手と共同で取り組むことになります。

また伊藤選手は、すでに契約している陸上七種競技の泉谷莉子選手とともに、「オーラルケア×スポーツ」について発信する予定です。

これにより、オーラルケアがスポーツパフォーマンスに与える影響や日常生活での重要性を広く伝えることが期待されます。

今後、同社では、チームスポーツとしてラグビーのレッドハリケーンズ大阪、サッカーのFC大阪、バスケットボールのエヴェッサ大阪と連携し、個人スポーツでは伊藤桃子選手と泉谷莉子選手の2名を中心に、男女問わず幅広い層にオーラルケアの重要性を発信していきます。

さらに、伊藤選手と泉谷選手によるYouTubeチャンネルも開設予定で、オーラルとスポーツに関する情報などお届けします。

■商品紹介

<COSMiON 朝と夜で使い分ける歯磨き粉>

COSMiON

菌を除去し歯のホワイトニングを行う朝用、菌の増殖を防ぐ抗菌コーティングを行う夜用。

時間にあわせたケアができる歯磨き粉。

朝 モーニングペースト(ホワイトニング) 100g 1,019円(税込)

夜 ナイトジェル(口臭・歯周病ケア) 70g 1,019円(税込)

朝・夜セット 歯のコンプリートセット 100g+70g 1,833円(税込)

<MASHIRO 薬用ホワイトニングパウダー>

MASHIRO

歯の白さと、歯の健康の両立を考えた粉歯磨き粉。

https://mashiro-smoca.jp/

ハーブミント・ザクロミント 30g 各1,800円(税込)

