”マネジメントの父”ドラッカーに師事した起業家教育のプロが教える、「夢を叶える」ために「今」すべきこと

ビジョンを持って行動を

行動するには、モチベーションが欠かせません。この本を読んでいるあなたは、少なくとも「挑戦すること(例:起業)」に興味がある。もしかしたら、もうどんなビジネスをしようか具体的に頭にあり、この本を読んで行動しようと思っている。

または、なんとなく、やってみたいビジネスがあるけれど、まだまだぼんやりとしている。あるいは、就職活動をしているけれどなんとなくしっくりこない。大企業の中で新規事業やコーポレートベンチャーを起こしている真っ最中かもしれない。もしかしたら、頑張って働いているけれど、先行きに不安があるなんていうこともあるかもしれません。

これは有名な話ですが、スポーツジムでの筋トレにしても、ただ単純に筋トレを続ける人と「筋トレ後の姿をイメージして、筋トレをした人」では、その効果に差があったそうです。トレーニング中に「いま、このトレーニングはこの筋肉に効いてますよ」と具体的に教え、意識させると効果が上がることもわかっています。

大事なことは、この「イメージ」です。筋トレで「こんな姿になるんだ」「〇〇ができるようになるんだ」「いま、上腕二頭筋を鍛えているんだ」と具体的なイメージを持つことで効果が上がります。

夢へのロードマップ作り

同じように「いま、この行動によって、自分は何を実現しようとしているのか」を明確にしておく必要があります。ここでポイントになるのが第一章で触れた「夢」です。

お金儲けをしたい、でもいいのですが、それは、きっと結果です。夢が実現した結果、お金が手に入るだけ。

あるいは、お金は夢の実現に向けた燃料です。あなたが叶えたい夢こそが、モチベーションの源泉になります。その夢を叶えるために何が必要なのかを考える、これが夢を現実化させるために必要なステップ化の作業です。ロードマップづくりといってもいいでしょう。

最終的な夢にたどり着くために、そこに至るステップを分解していきます。誰もがよく使う、「乗換案内」みたいなものだと考えればいいでしょう。目的地にたどり着くために、どのポイントを経由していくのか、絶対に通過しなければいけないポイントもあれば、迂回できるポイントもある。思いもよらない別ルートがある場合もあります。それらを見て、まず「どのルートを取るか」を決定します。

これはもちろん、後から変更してもいいのですが、「まず何をやるのか」を見極めるのです。

先にも紹介したルイス・キャロルは『不思議の国のアリス』の作中でこんな言葉を書いています。

If you don’t know where you are going, any road will take you there...

(どこに行きたいかわからなければ、どっちの道へ行ったって間違いにはならないさ)

まず何をやるか、目的が定まっていなければ、何も判断できません。どっちに行ったらいいのかわからないどころか、「何を基準に決めればいいのか」がわからないのですから、迷子になるだけです。

ビジョンがなければ、モチベーションも持てず、何をすればいいのかもわからない。

夢があるなら、小さな一歩でもいいから、まずそこに向かって踏み出すことが重要です。

