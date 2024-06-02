¡ÚÁ°¶¶¶¥ÎØ¡¡³«Àß74¼þÇ¯µÇ°G3»°»³²¦´§ÁèÃ¥Àï¡¡2ÆüÌÜ¡Û12R¡¡¿¿¿ù¤òÄÉ¤Ã¤ÆÊ¿¸¶¤¬º¹¤¹
¡¡ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç¶¥ÎØ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¡¢Á°¶¶¶¥ÎØ³«Àß74¼þÇ¯µÇ°G3¡Ö»°»³²¦´§ÁèÃ¥Àï¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â535Ëü±ß¡¢Éû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤Ï1Æü³«Ëë¡£½éÆü¥á¥¤¥ó¤Î12RÆÃÁª¤Ï¿¿¿ù¾¢¤Î·þ¤ê¤òºä°æÍÎ¤¬º¹¤·¤ÆÀè¾¡¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦2ÆüÌÜ¤ÏÆó¼¡Í½Áª7¸Ä¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢12R¤Ï¿¿¿ù¾¢¤ËÊ¿¸¶¹¯Â¿¡½ÌÚÊë°ÂÍ³¤¬Â³¤¯´ØÅì¥é¥¤¥ó¤¬ÂçËÜÀþ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú12R¡¦Ê¿¸¶¤¬¿¿¿ùº¹¤¹¡Û
¡¡¡ã12R¡ä¡¡Àè¹ÔÎÏÈ´·²¤Î¿¿¿ù¤ËÊ¿¸¶¡½ÌÚÊë¤¬Â³¤¯´ØÅì¥é¥¤¥ó¤¬ÂçËÜÀþ¡£¼«ÎÏ·¿¤Ï¿¿¿ù¡¢ÅçÀî¡¢º´Æ£¤Ç3Ê¬Àï¤Ë¤Ê¤ë¤¬µÓÎÏ¾å°Ì¤Î¿¿¿ù¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤¬Ç»¸ü¡£¤¤¤ï¤Ê¿¥À¡¼¥Ó¡¼²¦¤ÎÊ¿¸¶¤¬ÈÖ¼ê¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¹¤¹¡£·ê¤òÃµ¤»¤ÐÅçÀî¡½¹áÀî¤Î»Í¹ñÀª¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¿¿¿ù¾¢¡¡ÂÎ¤Ë»É·ã¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¤¤¸¤ë¡£¼«ÎÏ¡£ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ð3¿Í¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¡Ê2¡Ë¹áÀîÍº²ð¡¡ÅçÀî·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê3¡ËÂçÄÐ´²ÆÁ¡¡¿·ÅÄ·¯¤È¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ïº´Æ£·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê4¡ËÌÚÊë°ÂÍ³¡¡½éÆü1Ãå¤Ï2ÁöÌÜ°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£´ØÅì3ÈÖ¼ê¤ÇÄÉÁö¤Ë½¸Ãæ¡£
¡¡¡Ê5¡ËÅçÀî¾µ®¡¡´¶¤¸¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÈùÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê6¡ËÃª¶¶ÊÙ¡¡»Í¹ñÀª¤Ø¡£
¡¡¡Ê7¡Ëº´Æ£Çîµª¡¡¼«ÎÏ¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¡Ê8¡ËÊÝ²ÊÀé½Õ¡¡ËÌ3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡Ê9¡ËÊ¿¸¶¹¯Â¿¡¡ºÇ¸å¤Ï4Ãå¤Ç²ù¤·¤¤¡Ä¡£¿¿¿ù·¯¤Ø¡£
¡Ú9R¡¦ÃÏ¸µ¾®ÎÓ¤Ë´üÂÔ¡Û
¡¡¡ã9R¡ä¡¡Æ±´ü¿¹ÅÄ¤ÎÆ°¤¤Ë¾è¤ëÃÏ¸µ¾®ÎÓ¤Îº¹¤·µÓ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£Àõ°æ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿Â¼ÅÄ¤¬Àè¹Ô¾¡Éé¤Ë½Ð¤½¤¦¤À¤¬ÀïÎò¾å°Ì¤Î¿¹ÅÄ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë´¬¤ÊÖ¤¹¤È¤ß¤¿¡£¤½¤ÎÅ¸³«¤Ê¤é¿¹ÅÄÌÜÉ¸¤Î¾®ÎÓ¤Î¾¡µ¡¡£Àõ°æ¤ÎµÕÅ¾¤â¸ß³Ñ¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¾®ÎÓÂÙÀµ¡¡Å¸³«¤ÏºÇ°¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÏ¤Ç¾¡¤Æ¤¿´¶¤¸¡£ÃÏ¸µ¤ÇÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢Á°²ó¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£¿¹ÅÄ·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê2¡ËÀõ°æ¹¯ÂÀ¡¡ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°²ó¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Â¼ÅÄ·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê3¡Ë¾¾²¬µ®µ×¡¡ÂçÀ¾·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê4¡ËÂçÄÍ±Ñ¿¡¡äÌÅÄ·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê5¡ËÂ¼ÅÄÍ´¼ù¡¡»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÈè¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê6¡ËÀÐÀîÍµÆó¡¡Í¾Íµ¤â¤¢¤ê´¶¤¸¤Ï¤¤¤¤¡£´ØÅì3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡Ê7¡ËäÌÅÄ°ìµ±¡¡¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê8¡ËÂçÀ¾µ®¹¸¡¡¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê9¡Ë¿¹ÅÄÍ¥Ìï¡¡È¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤·½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡Ú10R¡¦Ê¡Åç¥é¥¤¥ó¿·ÅÄ¡Û
¡¡¡ã10R¡ä¡¡¼ÂÀÓ¾å°Ì¤Î¿·ÅÄ¤Ëº´Æ£¤¬Â³¤¯Ê¡Åç¥³¥ó¥Ó¤¬Ãæ¿´¡£4Ê¬Àï¤Ë¤Ê¤ë¤¬Éüµ¢Àï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¿·ÅÄ¤¬Åª³Î¤Ë»Å³Ý¤±¤Æº´Æ£¤È¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£»°Ã«¤Ï¿·ÅÄ¤è¤êÁ°ÃÄ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤ÆÀè¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤ÈµÕÅ¾¤â¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¿·ÅÄÍ´Âç¡¡Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Í×½ê¤ÇÆ§¤á¤¿¡£À¼±ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê2¡Ë»°Ã«ÎµÀ¸¡¡Ä´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê3¡ËÇðÌîÃÒÅµ¡¡Àî¸ý·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê4¡ËÀî¸ýÍºÂÀ¡¡¼«ÎÏ¼«ºß¡£
¡¡¡Ê5¡Ë°¤ÉôÂç¼ù¡¡Ê¿¸¶¤µ¤ó¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¡£²Ï¹ç·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê6¡ËÈ¬Æü»Ô²°¹ÀÇ·¡¡¶áµ¦¤Ø¡£
¡¡¡Ê7¡Ëº´Æ£¿µÂÀÏº¡¡¿·ÅÄ·¯¤Ø¡£³Ú¤·¤ß¤â¶²ÉÝ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ê8¡Ë²Ï¹çÍ¤Ìï¡¡´¶¤¸¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê9¡ËÂ¼ÅÄ²í°ì¡¡Äã½Å¿´¤Ç¾è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡£»°Ã«·¯¡£
¡Ú11R¡¦¿¼Ã«¤ÎµÓÎÏÃÇÁ³¡Û
¡¡¡ã11R¡ä¡¡µÓÎÏ¾å°Ì¤Î¿¼Ã«¤Ç½½Ê¬¡£¼«ÎÏ·¿¤Ï¿¼Ã«¡¢¶¶ËÜ¡¢ÈÄ³À¡¢»³ÅÄ¤Ç4Ê¬Àï¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¥é¥¤¥ó3¼Ö¤Î¶¶ËÜ¤«¿ûÅÄ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿ÈÄ³À¡£¿¼Ã«¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¡£¿¼Ã«¥Þ¡¼¥¯¤Ï²¬Â¼¡£¿ûÅÄ¤ÏÈÄ³ÀÌÜÉ¸¤«¤é2ÃÊ¶î¤±¤Ë½Ð¤ë¤ÈµÕÅ¾¤â¡£
¡¡¡Ê1¡Ë²¬Â¼½á¡¡¤â¤¦¾¯¤·¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ÑµÍ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿¼Ã«·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê2¡Ë¶¶ËÜÎÜ°Î¡¡¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê3¡Ë°ËÆ£Íµµ®¡¡1ÈÉ¤ÎÅÀ¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡£»³ÅÄ·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê4¡Ë¾®ÎÓÂç²ð¡¡ÃÏ¸µ¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¤À¤·ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¶ËÜ·¯¡£
¡¡¡Ê5¡Ë¿ûÅÄ°íÆ»¡¡¿¤Ó¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Èè¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿Ä´À°¤·¤¿¤¤¡£ÈÄ³À·¯¤Ø¡£
¡¡¡Ê6¡Ë»û¾Â°Ë¿¥¡¡´ØÅì3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡Ê7¡Ë»³ÅÄÎÊ¡¡½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥à¡Ê9ÉÃ2¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤·¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Ä´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê8¡ËÈÄ³ÀÚå¡¡¼«ÎÏ¡£
¡¡¡Ê9¡Ë¿¼Ã«ÃÎ¹¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¡¢¿Ä¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¼«ÎÏ¡£