¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬15Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡¡º¸ÂçÂÜÎ¢¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬º¸ÂÀÂÜÎ¢¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á15Æü´Ö¡¢Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹µåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï5·î29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Çº£µ¨ºÇÃ»¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë3²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ø¸¡ºº¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤É¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡ÊÂÀÂÜÎ¢¤Î¡ËÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï4·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Ë¤â¼ó¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤áILÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎILÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥ÖÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤â±¦Éª¤Î±ê¾É¤Î¤¿¤á15Æü´Ö¤ÎILÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£