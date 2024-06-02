¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æ¡¡µÕÅ¾¸Æ¤ó¤À¡ª3¿Í»Â¤ê¹¥µß±ç¤Ç3¾¡ÌÜ
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹11¡Ý8¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ê2024Ç¯5·î31Æü¡¡¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æ¤¬2¡½3¤Î7²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤ë¹¥µß±ç¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¥Ï¥ó¥×¥½¥ó¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥Õ¥í¡¼¤òº¸Èô¡¢¥¤¥º¥Ù¥ë¤ÏÇ´¤é¤ì¤¿Ëö¤Î10µåÌÜ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î8²ó¤ËÂÇÀþ¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°11°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó9ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¾°æ¤ËÇòÀ±¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÌÔ¹¶¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£