Î©·û¡¦ÀôÂåÉ½¤¬¼«Ì±½¤Àµ°Æ¤òÈãÈ½¡¡À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤á¤°¤ê
À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀôÂåÉ½¤Ï6·î1Æü¡¢¹Åç»Ô¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¸øÌÀÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¼¨¤·»¿À®¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¤¿¼«Ì±½¤Àµ°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÀôÂåÉ½¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¡Ê¼«Ì±¡Ë½¤Àµ°Æ¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡¢À¯¼£²þ³×¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é²æ¡¹¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀôÂåÉ½¤Ï¡¢È¿ÂÐÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÌîÅÞ¤¬°ìÃ×¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢À¯ÅÞ¤¬µÄ°÷¤ËÅÏ¤·¡¢»È¤¤Æ»¤ò¸ø³«¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤À¯ºö³èÆ°Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÇÑ»ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ´ÌÌ¸ø³«¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¼¥í²óÅú¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¿È¤ÏÁ´¤¯ÉÔ½½Ê¬¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¯ºö³èÆ°Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»È¤¤Æ»¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤á¤É¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÐÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤ºÇ½ª¤Î½¤Àµ°Æ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Áá´ü¤Î¹ñ²ñÀ®Î©¤ò¿Þ¤ëÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£